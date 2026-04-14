Šveices hokeja izlases treneris 2022. gada ziemas olimpiskajās spēlēs iekļuvis ar viltotu Covid-19 sertifikātu
Šveices vīriešu hokeja izlases galvenais treneris Patriks Fišers uz 2022. gada Pekinas olimpiskajām spēlēm devies ar viltotu Covid-19 sertifikātu, pirmdien atzina speciālists.
Fišers pirmdien publiski paziņoja, ka bijis īpašā situācijā, jo nevēlējies vakcinēties. Tajā pašā laikā viņš negribējis pievilt komandu olimpiskajās spēlēs.
"Pirms ziemas olimpiskajām spēlēm Pekinā es iebraucu Ķīnā ar nederīgu Covid-19 vakcinācijas sertifikātu. Šveices Hokeja federācija (SIHF), Šveices Olimpiskā (SOC) komiteja un mani tuvinieki par to nezināja," federācijas izplatītajā paziņojumā sacīja Fišers. "Atzīstu, ka šajā jautājumā pieļāvu nopietnu kļūdu. Es palieku pie sava un uzņemos pilnu atbildību."
2022. gada Pekinas olimpiskajās spēlēs bija spēkā strikti noteikumi uz Covid-19, un visiem sportistiem un delegāciju pārstāvjiem bija jābūt derīgiem sertifikātiem, kas apliecinātu vakcinēšanos.
Fišers ar Šveices izlasi strādā kopš 2015. gada, un viņa vadībā valstsvienība izcīnījusi trīs pasaules čempionātu sudraba medaļas. 50 gadus vecais speciālists jau paziņojis, ka pēc šī gada pasaules čempionāta, kas norisināsies Šveicē, viņš savu amatu atstās.
SIHF paziņojumā norāda, ka nekādas sankcijas Fišeram no organizācijas puses netiks piemērotas, jo treneris kā privātpersona jau tika sodīts 2023. gadā. "Mēs esam to ņēmuši vērā un uzslavējam Patriku Fišeru par to, ka viņš publiskoja informāciju un skaidri atzina savu kļūdu," norādīja federācijas prezidents Urss Keslers. "Tas parāda viņa atbildību un raksturu. Mūsuprāt, lieta ir slēgta."
Šveices izlase pašmāju čempionātā, kas norisināsies no 15. līdz 31. maijam, startēs Cīrihes grupā, kur pretiniekos būs ASV, Somijas, Vācijas, Latvijas, Austrijas, Ungārijas un Lielbritānijas valstsvienības.