Hokejists Ralfs Freibergs paliek Čehijā, taču maina komandu
Latvijas aizsargs Ralfs Freibergs karjeru turpinās Čehijas hokeja ekstralīgas vienībā "Olomouc", vēsta klubs.
34 gadus vecajam Freibergam tā būs devītā sezona kādā no Čehijas augstākās līgas komandām. Šajā sezonā Freibergs Vītkovices "Ridera" komandā 35 mačos atzīmējās ar četrām rezultatīvām piespēlēm.
Kopā Freibergs Čehijas ekstralīgā pavadījis astoņas sezonas, pārstāvot arī Hradeckrālovas "Mountfield", Litvīnovas "Verva", Zlīnas "PSG Berani", Brno "Kometa" un Tršinecas "Ocelarzi", ar kuru kļuva Čehijas čempionu.
Pirms atgriešanās Čehijas ekstralīgā 2022. gadā Freibergs 2021./2022. gada sezonu sāka Kontinentālās hokeja līgas (KHL) vienībā Rīgas "Dinamo", bet noslēdza Izerlonas "Roosters" komandā Vācijas DEL čempionātā, bet no 2017. gada līdz 2021. gadam jau spēlēja Čehijā.
Freibergs arī aizvadījis piecas spēles Amerikas Hokeja līgā (AHL) Sentdžonsas "IceCaps" sastāvā, atzīmējoties ar divām rezultatīvām piespēlēm. Tāpat aizsargs pārstāvējis Latviju trīs olimpiskajās spēlēs un deviņos pasaules čempionātos, tajā skaitā arī palīdzot 2023. gadā valstsvienībai izcīnīt bronzas godalgas.
𝐑𝐚𝐥𝐟𝐬 𝐅𝐫𝐞𝐢𝐛𝐞𝐫𝐠𝐬 přestupuje na Hanou! ❤️🤍— HC Olomouc (@hcolomouc) April 13, 2026
