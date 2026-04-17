Latvijas Hokeja federācija komentē NHL spēlējošo iespējamo palīdzību pasaules čempionātā
Elvis Merzļikins nespēlēs otrajā pasaules čempionātā pēc kārtas.
Latvijas Hokeja federācija (LHF) sniegusi komentāru par hokejistu, kuriem beigusies sezona Nacionālajā hokeja līgā, iespējamo palīdzību 2026. gada pasaules čempionātā.

Palīdzēt šoreiz nevarēs vārtsargs Elvis Merzļikins. Nepalīdzēšana valstsvienībai gaidāmajā turnīrā tiek saisīta ar personiskiem iemesliem. Tie gan nav precizēti. Pēdējo reizi Merzļikins pasaules čempionātā spēlēja 2024. gadā, kad neaizvadīja to labāko turnīru - četrās spēlēs vidēji ielaistas 4,80 ripas un atvairīti 82,6% metieni. 

Vārtsargu sakarā šobrīd var sagaidīt, ka Kristers Gudļevskis varētu būt pirmais numurs. Iepriekš tika vēstīts, ka šajā pavasarī veselības dēļ nepievienosies cits vārtsargs, Ivars Punnenovs. Artūrs Šilovs jau drīzumā uzsāks Stenlija kausa izcīņu kopā ar Pitsburgas "Penguins". Cīņā par NHL titulu dosies arī Zemgus Girgensons kopā ar Tampabejas "Lightning". 

LHF komentējusi arī citu brīvo latviešu pieejamību no NHL. Teodora Bļugera sakarā tiek norādīts, ka viņš varētu pievienoties, ja vien pagarinās līgumu ar Vankūveras "Canucks". Bļugeram pēc šīs sezonas beidzies iepriekš divu gadu noslēgtā līgums, un bez spēkā esoša Bļugeru izlases rindās nebūs iespēja redzēt. Pēdējo reizi Bļugers pasaules čempionātā spēlēja 2019. gadā. 

Tikmēr Uvja Balinska sakarā teikts, ka ar viņu tiekot uzturēta komunikācija, taču pašlaik par gala lēmumu nevarot spriest, jo Balinskis atrodas savainoto spēlētāju sarakstā. Floridas "Panthers" iepriekš vēstīja, ka neliktu šķēršļus latvieša dalībai pasaules čempionātā, taču tas atkarīgs no ārstu slēdziena. Savukārt pats hokejists iepriekš pauda bažas par potenciālo dalību, jo ģimenē gaidāms pieaugums. 

2026. gada pasaules čempionāts notiks Šveicē no 15. līdz 31. maijam. Latvijas hokeja izlase A grupā spēlēs pret Šveices, ASV, Vācijas, Austrijas, Ungārijas, Lielbritānijas un Somijas izlasēm. 

