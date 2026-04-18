Latvijas sieviešu hokeja izlase pasaules čempionātu noslēdz ar zaudējumu
Latvijas sieviešu hokeja izlase sestdien Spānijā piedzīvoja zaudējumu pasaules čempionāta pirmās divīzijas B grupas pēdējā, piektajā spēlē.
Latvijas hokejistes ar rezultātu 3:6 (0:2, 2:0, 1:4) zaudēja Nīderlandei, kas nodrošināja uzvaru divīzijā.
Latvijas izlasei jāgaida Dienvidkorejas un Spānijas mača iznākums, lai noskaidrotu, vai nākamajā gadā varēs spēlēt šajā pašā pēc spēka trešajā divīzijā.
Latvijas izlasē vārtus guva Linda Rulle, Krista Jipčaka un Reičela Taube. Pretiniecēm divi vārti un divas rezultatīvas piespēles bija Marē Deikemai, bet divus vārtus guva un vienu piespēli atdeva Jūlija Zvarthūda.
Pēc aizvadītiem pieciem mačiem Nīderlandei ir 13 punkti, Lielbritānija iekrājusi astoņus punktus četrās spēlēs, Kazahstānai ir septiņi punkti, Latvija un Dienvidkoreja guvušas pa četriem punktiem, bet Spānijai ir trīs punkti.
Pirmajā mačā Latvija ar 3:2 pēcspēles metienu sērijā pārspēja Kazahstānu, otrajā spēlē ar 6:7 atzina Dienvidkorejas pārākumu, trešajā duelī ar 4:3 papildlaikā pieveica Lielbritānijas hokejistes, bet ceturtajā ar 0:3 zaudēja Spānijai.
Grupas uzvarētājas iekļūs pirmās divīzijas A grupā, bet pēdējo vietu ieguvusī izlase izkritīs uz otrās divīzijas A grupu.
Pēdējos divos čempionātos Latvijas izlase B grupā ieņēma otrās vietas, nespējot iekļūt spēcīgākā A grupā.
Latvijas izlasē iekļautas 15 spēlētājas no ārvalstu komandām un septiņas Latvijas klubu pārstāves.
Latvijas sieviešu izlases sastāvs:
vārtsardzes - Kristiāna Apsīte (Zalcburgas "Eagles", Austrija), Nikola Seleviča ("Popradske lisky", Slovākija);
aizsardzes - Alīne Šardina, Aija Balode (abas - "Laima"), Anna Glāzniece (Memingenas "Indians", Vācija), Madara Saulīte ("Troja-Ljungby", Zviedrija), Emīlija Jakovļeva ("Valdifiemme", Itālija), Anna Kubliņa ("Kurbads"/"Lauvas"), Reičela Taube (Jelgavas LSS), Ksenija Kezika ("Jaca", Spānija);
uzbrucējas - Šarlote Štāle ("Luleo", Zviedrija), Kitija Dūce ("Baltijas vilki"/"Laima"), Katrīna Paula Ozola, Karina Šilajāne (abas - "Rīgas hokeja skola"), Evelīna Kolīte ("Hammarby", Zviedrija), Hanna Štrause (Ontario "Hockey Academy", Kanāda), Kjāra Paula Želubovska ("Biosteel Sports Academy", Kanāda), Anna Lagzdiņa ("Huskies", Kanāda), Līga Miljone (Villahas "Lady Hawks", Austrija), Krista Nikole Jipčaka (Bērlingtonas "Barracudas", Kanāda), Agnese Apsīte (Zalcburgas "Eagles", Austrija), Linda Rulle (Ročestras Tehnoloģiju institūts, ASV).