Latvijas sieviešu hokeja izlasei nenoturēta vadība un sāpīgs zaudējums pret Dienvidkoreju
Latvijas sieviešu hokeja izlase pirmdien Spānijā pasaules čempionāta pēc spēka trešā līmeņa jeb pirmās divīzijas B grupas otrajā spēlē ar rezultātu 6:7 (0:1, 4:1, 2:5) zaudēja Dienvidkorejai.
Vēl 15 minūtes pirms pamatlaika beigām Latvija bija vadībā ar 5:2, taču atlikušajā laikā uz pretinieču pieciem precīziem metieniem atbildēja ar tikai vienu vārtu guvumu. Četras minūtes pirms beigu signāla Anna Lagzdiņa Latvijai atguva vadību (6:5), bet korejietes 29 sekunžu laikā pārņēma vadību.
Latvijas izlasē ar diviem gūtiem vārtiem un vienu rezultatīvu piespēli izcēlās Linda Rulle, bet viens vārtu guvums un divas piespēles bija Lagzdiņai un Karinai Šilajānei. Vēl pa ripai pretinieču vārtos iemeta Līga Miljone un Agnese Apsīte. Metienos pa vārtiem ievērojams pārsvars bija Dienvidkorejai - 46:21.
Dienvidkorejai divās spēlēs ir četri punkti, trīs punktus vienā mačā guvusi Nīderlande, pa diviem punktiem vienā un divās spēlēs ir Lielbritānijai un Latvijai, viens punkts vienā cīņā ir Kazahstānai, bet Spānija pirmajā duelī pie punktiem netika.
Svētdien Latvijas hokejistes turnīru sāka ar uzvaru, pēcspēles metienu sērijā ar 3:2 pārspējot Kazahstānu. Tikmēr Dienvidkoreja pēcspēles metienu sērijā ar 2:3 zaudēja Lielbritānijai.
Turpmākajās dienās Latvijas izlases pretinieces būs arī Nīderlandes, Lielbritānijas un Spānijas valstsvienības. Uzvarētājas iekļūs pirmās divīzijas A grupā, bet pēdējo vietu ieguvusī izlase izkritīs uz otrās divīzijas A grupu.
Pēdējos divos čempionātos Latvijas izlase B grupā ieņēma otrās vietas, nespējot iekļūt spēcīgākā A grupā. Latvijas izlasē iekļautas 15 spēlētājas no ārvalstu komandām un septiņas Latvijas klubu pārstāves.
Latvijas sieviešu izlases sastāvs:
vārtsardzes - Kristiāna Apsīte (Zalcburgas "Eagles", Austrija), Nikola Seleviča ("Popradske lisky", Slovākija);
aizsardzes - Alīne Šardina, Aija Balode (abas - "Laima"), Anna Glāzniece (Memingenas "Indians", Vācija), Madara Saulīte ("Troja-Ljungby", Zviedrija), Emīlija Jakovļeva ("Valdifiemme", Itālija), Anna Kubliņa ("Kurbads"/"Lauvas"), Reičela Taube (Jelgavas LSS), Ksenija Kezika ("Jaca", Spānija);
uzbrucējas - Šarlote Štāle ("Luleo", Zviedrija), Kitija Dūce ("Baltijas vilki"/"Laima"), Katrīna Paula Ozola, Karina Šilajāne (abas - "Rīgas hokeja skola"), Evelīna Kolīte ("Hammarby", Zviedrija), Hanna Štrause (Ontario "Hockey Academy", Kanāda), Kjāra Paula Želubovska ("Biosteel Sports Academy", Kanāda), Anna Lagzdiņa ("Huskies", Kanāda), Līga Miljone (Villahas "Lady Hawks", Austrija), Krista Nikole Jipčaka (Bērlingtonas "Barracudas", Kanāda), Agnese Apsīte (Zalcburgas "Eagles", Austrija), Linda Rulle (Ročestras Tehnoloģiju institūts, ASV).