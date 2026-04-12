"Vīrs maskā" Krollis triec bumbu vārtos, tomēr "Slovan" zaudē Čehijas čempionāta mačā
Latvijas uzbrucējs Raimonds Krollis svētdien Čehijas futbola ekstralīgas mačā izcēlās ar precīzu sitienu, viņa pārstāvētajai Liberecas "Slovan" piedzīvojot neveiksmi. "Slovan" viesos ar 1:3 (1:1) piekāpās "Karvina" futbolistiem.
Krollis devās laukumā sākumsastāvā un izvirzīja vadībā Liberecas komandu jau ceturtajā minūtē, kad pēc sānu auta izspēles pirmais bija pie bumbas mājinieku vārtu priekšā, raidot to garām vārtsargam. Viņš tika nomainīts 76. minūtē.
Īsi pēc Kroļļa vārtu guvuma rezultātu izlīdzināja Kahuans Vinisuss. Otrajā puslaikā pēc spēlētām aptuveni 16 minūtēm "Slovan" rindās otro dzelteno kartīti nopelnīja pērn "Daugavpilī" spēlējušais Tumani Diakite.
Otrajā puslaikā "Slovan" vārtos bumbu raidīja Abubakars Traore un Pavels Kačors.
Svētdien vēl vārtsarga Riharda Matrevica pārstāvētā Prāgas "Dukla" izbraukumā cīnīsies ar "Mlada Boleslav".
Sestdien Kristers Penkevics un "Zlin" viesos ar 1:2 atzina Prāgas "Bohemians" pārākumu, bet Marko Regžas pārstāvētā "Hradec Kralove" izbraukumā ar uzvarēja Uherske Hradištes "Slovacko" komandu.
"Hradec Kralove" ar 43 punktiem 28 mačos ir piektā, "Slovan" ar 42 punktiem ieņem sesto vietu, "Zlin" ar 31 punktu ir desmitā, bet "Dukla" izcīnījusi 19 punktus un ir pēdējā, 16. pozīcijā.