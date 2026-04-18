Ostapenko pārī ar Džanu iekļūst Štutgartes dubultspēļu finālā
Latvijas tenisiste Aļona Ostapenko pārī ar ķīnieti Šuai Džanu sestdien sasniedza Štutgartes "WTA 500" turnīra dubultspēļu sacensību finālā.
Ostapenko un Džana, kuras izsētas ar pirmo numuru, pusfinālā spēlē ar rezultātu 6-3, 7-5 pārspēja norvēģieti Ulriki Eikeri un amerikānieti Kvinu Glīsoni.
Fināla sasniegšana Ostapenko dod 325 WTA dubultspēļu ranga punktus.
Ostapenko un Džana finālā tiksies ar ceturto numuru izsētajām amerikānieti Nikolu Meliharu-Martinesu un krievieti Ludmilu Samsonovu.
Ostapenko un Džana pirmās kārtas mačā ar 7-5, 6-1 pārspēja francūzieti Eliksanu Lešemiju un beļģieti Laru Zaldeni, bet ceturtdaļfinālā ar rezultātu 6-4, 6-3 pārspēja Vācijas tenisisti Lauru Zīgemundu un krievieti Veru Zvonarevu.
Ostapenko, kura pērn Štutgartē uzvarēja vienspēļu sacensībās, trešdien zaudēja pirmajā kārtā, tādējādi piedzīvos kritumu rangā.
Turnīrs Štutgartē norisinās māla seguma kortos.