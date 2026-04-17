"Domā, ka esi pirmais numurs? Pierādi!" Kolumbusa patur galveno treneri, kurš publiski izaicina Elvi Merzļikinu
Latvijas vārtsarga Elvja Merzļikina pārstāvēto Nacionālās hokeja līgas (NHL) vienību Kolumbusas "Blue Jackets" nākamsezon turpinās vadīt Riks Bouness. Viņš jau nekautrējās izaicināt latviešu vārtsargu.
Bouness kļuva par "Blue Jackets" galveno treneri janvāra vidū, nomainot amatā Dīnu Evasonu. Brīdī, kad viņš pārņēma Kolumbusas komandas vadību, vienība atradās pēdējā vietā Austrumu konferencē, taču pēc tam izcīnīja punktus 12 mačos pēc kārtas, iesaistoties cīņā par vietu Stenlija kausa izcīņā. Sezonas izskaņā "Blue Jackets" pēdējās 11 cīņās izcīnīja tikai divas uzvaras un sesto sezonu pēc kārtas neiekļuva izslēgšanas spēlēs.
"Riks kopš ierašanās ir paveicis izcilu darbu, un mums visiem skaidrs, ka viņš ir īstais cilvēks, lai vadītu klubu kā galvenais treneris," paziņojumā teica ģenerālmenedžeris Dons Vadels. "Viņš ir izveidojis ciešas attiecības ar mūsu spēlētājiem. Mēs vēlamies izdarīt secinājumus no šīs sezonas smagajām mācībām un strādāt, lai sasniegtu mūsu mērķi un cīnītos par Stenlija kausu," viņš turpināja.
Pēc sezonas pēdējās spēlēs, kurā "Blue Jackets" zaudēja Vašingtonas "Capitals", Bouness kritizēja padotos par to attieksmi un teica, ka mainīšot vienības kultūru, ja būšot atpakaļ kā treneris. Pēc savas apstiprināšanas trenera amatā viņš publiski izaicinājis latviešu vārtsargu Elvi Merzļikinu, kurš, lai arī sākotnēji baudīja Bounesa uzticību, sezonas otrajā daļā vairāk laika pavadīja uz rezervistu soliņa.
Rick Bowness (re: Elvis Merzlikins) "You think you're a #1 goalie? Come to camp in shape and ready to prove it". #CBJ— Union and Blue (@UnionAndBlue) April 16, 2026
"Domā, ka esi pirmais vārtsargs? Ierodies uz treniņnometni formā un pierādi to," par Merzļikinu teica Bouness. Latvietim ar Kolumbusu spēkā vēl ir viena gada līgums par 5,4 miljoniem dolāru. Viņš šajā sezonā aizvadīja mazāk spēļu nekā viņa konkurents, Džets Grīvss.
Bouness 2024. gadā pēc divu gadu darba Vinipegas "Jets" paziņoja, ka noslēdz trenera gaitas, bet tagad atgriezies arodā. Nākamsezon 71 gada vecumā viņš būs vecākais treneris līgā. Tieši Vinipegas komandā viņš 1988. gadā sāka savu trenera karjeru, pēc tam vadot arī Bostonas "Bruins", Otavas "Senators", Ņujorkas "Islanders", Fīniksas "Coyotes" un Dalasas "Stars" komandas. Ar dalasiešiem viņš 2020. gadā sasniedza Stenlija kausa finālu, kurā ar 2-4 zaudēja Tampabejas "Lightning". Kā asistents viņš strādājis "Coyotes", Vankūveras "Canucks", "Lightning" un "Stars" komandās.