FOTO. Neticamā drāma un triumfs! Kā "Mogo"/RSU atkal izcīnīja OHL čempionu kausu

Kā Holivudas trillerī "Mogo"/RSU atkal kļuva par OHL čempioniem; 16.04.2026.
Jauns.lv jau vēstīja, ka “Mogo”/RSU ceturtdien Optibet hokeja līgas piektajā finālsērijas spēlē savā Mogo hallē ar 2:1 uzvarēja Jelgavas “Zemgale”/LBTU, sērijā bija pārāki ar 4-1 un izcīnīja piekto čempionu titulu. “Mogo”/RSU labā vārtus guva Ingus Ločmelis un Niks Feņenko. Piedāvājam sīkāku spēles aprakstu, ko sniegusi čempionvienība.
Finālsērijas piektajā spēlē “Mogo”/RSU vārtos ierasti stājās Kārlis Mežsargs, "Zemgale"/LBTU - Aksels Ozols. Viens no pirmajiem bīstamu metienu pa viesu vārtiem izpildīja Gints Meija. Ar bīstamu metienu Mežsarga modrību pārbaudīja Markuss Streikišs. Perioda vidū Niks Feņenko labi piespēlēja uz vārtu priekšu Gintam Meijam, bet Jonass Parviainens patraucēja “Mogo”/RSU kapteinim izdarīt kārtīgu metienu. Viesu rindās spēcīgus metienus izpildīja Kristaps Roķis un Artūrs Karaša, visas briesmas likvidējot Mežsargam. 13. minūtē mājinieki izvirzījās vadībā. Deivids Sarkanis piespēlēja ripu uz zilo līniju, un tāls Ingus Ločmeļa metiens sasniedza mērķi - 1:0. Pēc zaudētajiem vārtiem jelgavnieki sāka spēlēt aktīvāk, pa vārtiem metot Harijam Brantam, Mārtiņam Vītolam un Raulam Ozollapam, bet visos gadījumos droši un precīzi spēlēja Mežsargs.
Otrās trešdaļas ievadā labu metienu izpildīja Elviss Želubovskis, ripai trāpot pa Ozola kreiso plecu. Pēc Reiņa Lejnieka noteikumu pārkāpuma viesi ieguva iespēju spēlēt vairākumā. No labā iemetiena apļa spēcīgi meta Patriks Zabusovs, atvairīto ripu uzreiz pa vārtiem meta Gatis Gricinskis, bet arī šajā reizē ripas ceļā bija mājinieku vārtsargs. Jau vienādos sastāvos līdz “Mogo”/RSU vārtiem tika Streikišs un Ate Rajala, bet nevienam ne otram pārspēt Mežsargu neizdevās. Pa viesu vārtiem no zilās līnijas meta Vladimirs Zaicevs, uzreiz metienu izpildīja arī Gatis Sprukts, bet ripa vārtos negāja. Par Aleksandra Biškina nūjas turēšanu uz noraidīto soliņu devās Parviainens, tomēr bīstamus momentus vairākumā mājiniekiem izveidot neizdevās. 34 sekundes līdz otrajam pārtraukumam Zemgale/LBTU panāca neizšķirtu. Patriks Seilis no zilās līnijas meta pa vārtiem, kur Mežsargam skatu aizsedza Želubovskis un Gatis Gricinskis, ripai ielidojot mājinieku vārtos - 1:1.
Trešā perioda pirmajā minūtē no asa leņķa pa mājinieku vārtiem meta Gustavs Millers. Mežsargam ripu uzreiz neizdevās notvert, un viesi to centās iestumt vārtos ar visu vārtsargu, kas beidzās bez izmaiņām uz rezultāta tablo. Pa kreiso malu uzbrukuma zonā ieslidoja Želubovskis, viņa metienu ar nūjas neērto atvairot Ozolam. Pēc Kristapa Jākobsona pārkāpuma pret Tomu Motu, mājinieki otro reizi palika mazākumā. Spēcīgi pa vārtiem meta Ričards Bernhards, bet Mežsargs bija vietā. Mājiniekiem atkal spēlējot pilnā sastāvā, lieliska izdevība bija Zabusovam, kurš atradās viens vārtu priekšā, bet arī šajā duelī pārāks bija Mežsargs. Spēle jau virzījās papildlaika virzienā, kad īsts meistarstiķis izdevās Feņenko. Trīs sekundes līdz trešā perioda beigām Niks no laukuma kreisā stūra tika līdz vārtiem, sagaidīja, kad Ozols jau sāk pārvietoties, un, neskatoties uz Kristapa Roķa pretestību, trāpīja ripu vārtos. “Mogo”/RSU svinēja uzvaru 2:1, visā sērijā bija pārāki 4-1, izcīnot trešo čempionu titulu pēc kārtas un piekto kluba vēsturē.
Uzvaras vārtu autors Niks Feņenko arī tika atzīts par finālsērijas vērtīgāko spēlētāju jeb MVP.
Māris Martinsons, “Mogo”/RSU prezidents: "Šī, iespējams, ir labākā “Mogo”/RSU sezona 12 gadu laikā. Trešais čempionu tituls pēc kārtas un piektais komandas vēsturē vien jau ir ko vērts. Janvārī “Mogo”/RSU pret spēcīgiem pretiniekiem aizvadīja ļoti labu IIHF Kontinentālā kausa finālturnīru. Pēc tā komandai sekoja neliels kritums, bet izšķirošajā brīdī “Mogo”/RSU izcīnīja pirmo vietu regulārajā sezonā un tagad OHL finālā trešo gadu pēc kārtas pieveica Zemgale/LBTU. Ģirts Ankipāns un viss treneru kolektīvs šosezon ir paveicis neticamu darbu! Sezonā, kad OHL atgriezās Liepājas komanda, pievienojās Kijivas klubs ar daudziem labiem spēlētājiem, “Mogo”/RSU piekto reizi cēla virs savām galvām čempionu kausu. Paldies treneriem, spēlētājiem un visai mūsu komandai!"