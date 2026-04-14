Peripetijas Daugavpils futbolā: pašvaldība lauž līgumu ar Virslīgas kluba biedrību, policijā ierosina kriminālprocesu
Aizdomās par krāpnieciskām darbībām Daugavpils pašvaldība vienpusēji izbeigs līgumu ar biedrību "Futbola centrs Daugavpils", paredz pilsētas domes pieņemtais lēmums.
Daugavpils domes ārkārtas sēdē deputāti pieņēma lēmumu vienpusēji izbeigt 2023. gada 18. maijā noslēgto sadarbības līgumu ar biedrību. Lēmums pieņemts, jo Daugavpils Futbola skola vērsās pašvaldībā ar lūgumu nekavējoties izbeigt sadarbības līgumu, "lai nepieļautu turpmāko pašvaldības līdzekļu nelietderīgu izlietošanu, rīkojoties Daugavpils Futbola skolas audzēkņu interesēs, ņemot vērā audita rezultātā atklātos pārkāpumus".
Pilsētas mērs Andrejs Elksniņš ("Sarauj, Latgale!") domes sēdē skaidroja, ka saskaņā ar futbola skolas ziņojumā pausto biedrība ir iesniegusi identiskus faktūrrēķiņus gan pašvaldībai, gan skolai par pakalpojumu apmaksu. "Skolas bērni nav saņēmuši finansējumu ap 30 000 eiro," apgalvoja politiķis, piebilstot, ka šie līdzekļi bija nepieciešami braucieniem uz sacensībām, inventāram. Tāpat neesot ievēroti sadarbības līguma punkti un neesot novērojama futbola jomas attīstība, kā paredz līgums.
Futbola skolas direktores pienākumu izpildītāja Inta Krišjāne sacīja, ka ar savām darbībām biedrība liegusi iztērēt skolai gandrīz 30 000 eiro, kas nepieciešami braucieniem, dalības maksai. Pēc viņas paustā, organizācija nav spējusi pierādīt, ka šī nauda ir iztērēta atskaitēs minētajiem pakalpojumiem. Arī treneri esot apliecinājuši, ka nav saņēmuši attiecīgos pakalpojumus vai inventāru.
Domē skaidro, ka lēmums par līguma izbeigšanu pieņemts, ņemot vērā vairākus faktorus, tostarp nepilnības finanšu līdzekļu pārvaldībā. Tāpat konstatēts, ka daļa līgumā paredzēto saistību nav izpildītas pilnā apmērā, kas ietekmējis plānoto aktivitāšu īstenošanu, tostarp bērnu un jauniešu sporta attīstības procesu. Pašvaldība uzsver, ka galvenā prioritāte ir nodrošināt caurskatāmu, efektīvu un ilgtspējīgu sporta nozares attīstību pilsētā, īpaši pievēršot uzmanību bērnu un jauniešu interesēm.
Pašvaldībā arī informē, ka Valsts policijā ir sākts kriminālprocess par iespējamiem pārkāpumiem, kas saistīti ar finanšu dokumentu apriti un līdzekļu izlietojumu. Policijā apliecināja, ka ir sākts kriminālprocess, notiek pirmstiesas izmeklēšana, tāpēc plašāki komentāri netiek sniegti. Policijā uzsver, ka pašlaik kriminālprocess nav sākts ne pret vienu fizisku vai juridisku personu.
Saskaņā ar "Firmas.lv" datiem biedrības vadībā ir Aleksandrs Isakovs un Aleksandrs Truņins. Isakovs sacīja, ka nav gatavs komentēt pašvaldības un skolas pārmetumus, jo organizācija nav iepazīstināta ar oficiālo lēmumu vai citu dokumentāciju. Tāpat tai neesot informācijas arī no likumsargiem. Biedrības ieņēmumi 2025. gadā bija 1 768 065 eiro, liecina "Firmas.lv" dati.
Galvenais organizācijas darbības mērķis ir bērnu un jauniešu futbola attīstība Daugavpilī un Latgales reģionā, tajā skaitā veselīga dzīvesveida nostiprināšana, mērķtiecīgi iesaistot bērnus un jaunatni sistemātiskās futbola nodarbībās un augstas klases sportistu sagatavošana Latvijas jaunatnes un nacionālajām izlasēm. Biedrība nodrošina arī virslīgas kluba "Daugavpils" darbību.