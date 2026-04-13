Ūdens sporta veidos ļauj agresorvalsts sportistiem piedalīties zem sava valsts karoga
Ūdens sporta veidu - peldēšanas, daiļlēkšanas un ūdenspolo - sacensībās agresorvalstu Krievijas un Baltkrievijas sportisti varēs startēt zem saviem karogiem, pirmdien paziņoja šos sporta veidus pārvaldošā starptautiskā federācija "World Aquatics".
Pieaugušo sacensībās sportisti ar šo valstu pilsonībām varēs sacensties "World Aquatics" pasākumos tāpat kā pārējie sportisti ar formām, karogiem un himnām.
"Mēs esam apņēmušies nodrošināt, lai baseini un atklātas ūdenstilpnes arī turpmāk būtu vietas, kur visu valstu sportisti var sanākt kopā miermīlīgās sacensībās,” sacīja "World Aquatics" prezidents Husains Al Musallams.
Šo valstu sportisti varēs piedalīties sacensībās tikai pēc tam, kad būs veiksmīgi nokārtojuši vismaz četras secīgas antidopinga kontroles, kas veiktas sadarbībā ar Starptautisko testēšanas aģentūru (ITA), un izgājuši Ūdens sporta veidu integritātes vienības (AQIU) pārbaudes.
Šis nav pirmais precedents, kad krievu un baltkrievu sportistiem ļauj atgriezties sacensībās zem savu valstu karogiem. Nesen līdzīgi paziņoja Starptautiskā Paralimpiska komiteja, ļaujot paralimpiešiem no Krievijas un Baltkrievijas piedalīties ziemas paralimpiskajās spēlēs zem savu valstu karogiem. Tāpat tādu lēmumu pieņemusi Starptautiskā Džudo federācija.
Savukārt pagājušā gada mijā Starptautiskā Olimpiskā komiteja (SOK) rekomendēja sporta federācijām ļaut sacensībās atgriezties agresorvalstu Krievijas un Baltkrievijas jauniešu komandām un individuālo sporta veidu pārstāvjiem ar savas valsts simboliku.
Disregard of neutrality criteria by @WorldAquatics led to an outrageous situation – the Ukrainian national water polo team has to play vs the team of Russians in the World Cup— Tribuna.com Україна (@tribunaua) April 12, 2026
