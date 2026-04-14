Latvijas dāmas futbola Pasaules kausa kvalifikācijas B līgas mačā atzīst Portugāles pārākumu
Latvijas sieviešu futbola izlase otrdien Rīgā 2027. gada Pasaules kausa izcīņas kvalifikācijas turnīra B līgas mačā ar 0:3 (0:2) atzina Portugāles valstsvienības pārākumu.
Desmitajā minūtē portugālietes pārtvēra Latvijas vārtsardzes Elzas Strazdiņas piespēli un gandrīz nogādāja to Latvijas vārtos, taču Strazdiņa uz vārtu līnijas apturēja bumbu.
Nepilnas četras minūtes vēlāk Portugāli vadībā izvirzīja Kika Nazarete, kura veiksmīgi izpildīja brīvsitienu pie Latvijas soda laukuma. Trīs minūtes vēlāk Tatjana Pintu dubultoja Portugāles pārsvaru. Otrajā puslaikā pēc spēlētām nepilnām deviņām minūtēm Latvijas izlasē dzelteno kartīti nopelnīja Viktorija Zaičikova. Mazāk nekā 20 minūtes līdz pamatlaika beigām Nazarete vēlreiz pārspēja Strazdiņu un panāca 3:0 Portugāles labā. Kompensācijas laikā Monika Štube tikai ar pārkāpumu apturēja Portugāles uzbrukumu un saņēma dzelteno kartīti.
Pēc trīs spēļu kārtām grupas līdere ar deviņiem punktiem ir Portugāle, Somijai ir seši punkti, Slovākija izcīnījusi trīs punktus, bet Latvija ir bez punktiem. Šajā izlašu pārtraukumā latvietes vēl sestdien uzņems Somijas valstsvienību.
Marta sākumā latvietes izbraukumā ar 2:3 zaudēja Slovākijai un 1:3 viesos piekāpās Somijai.
Portugāles izlase piedalījusies pēdējos trīs Eiropas čempionāta finālturnīros pēc kārtas, bet 2023. gadā debitēja arī Pasaules kausa finālturnīrā. Kvalifikācijas turnīru komanda martā sāka ar divām uzvarām savā laukumā - 2:0 pret Somiju un 4:0 pret Slovākiju. Pasaules rangā Portugāle atrodas 21. vietā.
Nākamā gada Pasaules kausa izcīņas finālturnīrā Eiropai paredzētas 11 vietas. Četras ceļazīmes iegūs A līgas grupu uzvarētājas, septiņas tiks sadalītas "play-off" posmā, bet viena - pārspēlēs pret citas FIFA konfederācijas pārstāvi.
No B līgas kvalifikācijas "play-off" posmā iekļūs apakšgrupu pirmo trīs vietu ieguvējas. Tāpat B līgas grupu uzvarētājas pakāpsies uz A līgu nākamajam kvalifikācijas ciklam, bet vietu B līgā zaudēs apakšgrupu ceturto vietu īpašnieces, kā arī divas vājākās no trešo pozīciju ieguvējām (kopējā ranga 27. un 28. vieta).
Latvijas izlase pērn UEFA Nāciju līgā kļuva par savas C līgas apakšgrupas uzvarētāju, nopelnot iespēju pakāpties līgu augstāk, kā arī triumfēja Baltijas kausa izcīņā.
Pēc šiem mačiem Latvijas komandai jūnija sākumā sekos viesošanās Portugālē un sacensību noslēdzošais mačs mājās pret Slovākiju.
Latvijas izlases sastāvs aprīļa spēlēs:
vārtsardzes - Elza Renāte Strazdiņa ("Pitea", Zviedrija), Sofja Ņesterova (Lenčnas "Gornik", Polija), Madara Matrevica (Floridas "Gulf Coast University", ASV);
aizsardzes - Monika Estere Štube (Bredfordas "City", Anglija), Anna Hroptaja, Sofija Gergeležiu (abas - RFS), Sandra Voitāne (Vestmannaeijāras IBV, Islande), Evelīna Dace Johansone-Arseno (Kalifornijas Universitāte, ASV), Marina Teļukeviča, Renāte Gaugere (abas - "Riga");
pussardzes - Emma Upīte, Amēlija Lipšāne (abas - "Metta"), Gabriela Annija Andersone ("Sassuolo", Itālija), Olga Ševcova, Viktorija Zaičikova (abas - Vestmannaeijāras IBV, Islande), Nikola Preijere, ("Riga"), Diāna Suvitra ("Catania", Itālija), Katrīna Daņilova ("Tharros", Itālija), Alise Gindra ("Huddersfield Town", Anglija), Alīna Ansone (RFS);
uzbrucējas - Santa Sanija Vuškāne (Katovices GKS, Polija), Signija Šenberga ("Riga"), Anastasija Poļuhoviča (Ščecinas "Pogon", Polija), Karlīna Miksone (Sosnovecas "Czarni", Polija).