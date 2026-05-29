Kremlis uzslavē Maģaru par atteikšanos piegādāt Ukrainai ieročus karam pret okupantiem
Ungārijas premjerministrs Pēters Maģars ir asi iebildis pret ieroču piegādēm Ukrainai, tādējādi turpinot prokrieviskā Viktora Orbāna politiku.
Krievija atbalsta jaunā Ungārijas premjerministra Pētera Maģara lēmumu, ka Ungārija turpinās atturēties no ieroču piegādes Ukrainai karam pret okupējošo Krievijas armiju. Šādu paziņojumu Krievijas medijiem sniedza Kremļa diktatora preses sekretārs Dmitrijs Peskovs.
Peskovs sacīja, ka Krievija "pozitīvi vērtē" Maģara lēmumu nenodot Ukrainai militāro aprīkojumu, ieročus un munīciju. Viņš apgalvoja, ka Eiropa it kā ir "konflikta puse" un tāpēc nevar būt par starpnieku miera sarunās par Ukrainu.
Turklāt Kremļa pārstāvis norādīja uz ES "lielāko" kļūdu, kas it kā novedusi pie strupceļa diplomātiskajās sarunās ar Krieviju.
Viņš apgalvoja, ka kļūda bija Briseles "pilnīga atteikšanās iesaistīties dialogā" ar Krievijas pusi.
28. maijā Pēters Maģars, kurš šī gada aprīlī uzvarēja Ungārijas parlamenta vēlēšanās un vēlāk kļuva par valsts jauno premjerministru, paziņoja, ka Budapešta joprojām nepiegādās ieročus Ukrainai.
"Ungārija atkal būs uzticams partneris pasaules spēcīgākajā militārajā aliansē," platformā "X" pauda premjers.
"Es informēju ģenerālsekretāru, ka Ungārija nepiegādā Ukrainai ieročus vai militāro aprīkojumu," piebilda Maģars.
Ungārijas premjers ceturtdien Briselē ar NATO ģenerālsekretāru Marku Ruti apsprieda gatavošanos gaidāmajam NATO samitam Ankarā.
Šajā ziņā viņš atkārtoja sava priekšgājēja Viktora Orbāna politiku, kurš bija pazīstams ar saviem prokrieviskajiem uzskatiem.
Maģara atteikums sūtīt ieročus Kijivai, nosacījumu izvirzīšana Ukrainas sarunām par iestāšanos Eiropas Savienībā (ES), kā arī aizlieguma atjaunošana pārtikas importam no Ukrainas radīs vilšanos daudziem Eiropas politiķiem, kas bija gaidījuši nopietnāku Budapeštas kursa maiņu pēc Maskavai draudzīgā premjerministra Viktora Orbāna zaudējuma vēlēšanās.
Tomēr pēc tam, kad Maģārs kļuva par premjerministru, attiecības starp Budapeštu un Kijivu sāka pakāpeniski uzlaboties. Piemēram, Ungārija atbalstīja ES 90 miljardu eiro aizdevumu Ukrainai 2026.–2027. gadam.