Latvijas hokeja izlase paziņo par nozīmīgu iztrūkumu aizsargu un vārtsargu rindās
Latvijas Hokeja federācija (LHF) paziņojusi, ka viens no aizsardzības balstiem, kā arī kandidāts starp vārtsargiem šajā pavasarī nepalīdzēs valstsvienībai 2026. gada pasaules čempionātā.
Savainojums liegs šī gada pasaules čempionātā spēlēt aizsargam Kristiānam Rubīnam. Viņš šīs sezonas sākumā guva nopietnu traumu, kas lika izlaist vairākus mēnešus, taču ļāva atgriezties ierindā pirms Milānas olimpiskajām spēlēm un tajās arī piedalīties. Sezonas otrajā daļā Rubīnam šī trauma gan joprojām atstāja iespaidu un pēc sezonas viņš veica medicinīskās pārbaudes, kurās konstatēts, ka viņam 2026. gada pasaules čempionāts būs jāizlaiž.
Šajā pavasarī Latvijas izlasei savainojuma dēļ nevarēs palīdzēt aizsargs Kristiāns Rubīns.— LV Hokeja federācija (@lhf_lv) April 15, 2026
Rubīns savas karjeras laikā spēlējis piecos pasaules čempionātos un ir bronzas metiena autors 2023. gada pasaules čempionātā. Savainojumi gan pēdējos gados ietekmējuši viņa pieejamību. Aizsargs nespēlēja 2024. gada meistarsacīkstēs, arī pirms gada par viņa iespējamo dalību bija daudz jautājumu zīmju, taču beigās viņš bija pieejams, septiņās spēlēs gūstot vienus vārtus un izdarot vienu rezultatīvo piespēli.
Nedaudz vēlāk LHF paziņoja, ka veselības likstas liegs pasaules čempionātā spēlēt vārtsargam Ivaram Punnenovam. Viņš gan pirms olimpiskajām spēlēm bija neizpratnē ar savu neiekļaušanu sastāvā. Karjeras laikā Punnenovs spēlējis četros pasaules čempionātos - pēdējo reizi 2023. gadā.
Latvijas hokeja izlasei šajā pavasarī nepievienosies vārtsargs Ivars Punnenovs, kura gūtais savainojums sezonas laikā neļauj būt gatavam pārstāvēt valstsvienību.— LV Hokeja federācija (@lhf_lv) April 15, 2026
Novēlam Ivaram ātru atveseļošanos un stipru veselību!
Jau ziņots, ka šīs nedēļas sākumā Latvijas izlasi papildināja tādi hokejisti kā Kristers Gudļevskis, Kristaps Zīle, Artūrs Andžāns, Miks Tumānovs, Toms Andersons, Oskars Batņa un Roberts Cjunskis. Zināms, ka savu piekrišanu dalībai čempionātā devis uzbrucējs Rūdolfs Balcers, tāpat tiek gaidīta aizsarga Roberta Mamčica pievienošanās.
2026. gada pasaules čempionāts hokejā no 15. līdz 31. maijam notiks Šveicē. Latvijas izlase A grupā spēkosies pret ASV, Šveices, Somijas, Vācijas, Austrijas, Ungārijas un Lielbritānijas izlasēm.
Latvijas hokeja izlases dalībnieki treniņnometnē:
vārtsargi - Bruno Brūveris (RPI, NCAA), Mareks Mitens ("Banska Bystrica", Slovākija), Nils Roberts Mauriņš (Omahas "Lancers", USHL), Kristers Gudļevskis (Brēmerhāfenes "Fischtown Pinguins", Vācija);
aizsargi - Ralfs Freibergs (Vītkovices "Ridera", Čehija), Bogdans Hodass (Mikeli "Jukurit", Somija), Sandis Smons ("Chur", Šveice), Nauris Sējējs ("GCK Lions", Šveice), Gustavs Ozoliņš (RPI, NCAA), Arvils Bergmanis ("Troja-Ljungby", Zviedrija), Rihards Simanovičs (Boulinggrīnas Štata universitāte, NCAA), Kristofers Bindulis (Mihalovces "Dukla", Slovākija), Kristaps Zīle (Liberecas "Bili Tygrzi", Čehija), Artūrs Andžāns (Hemēnlinnas HPK, Somija), Miks Tumānovs (Helsinku "Jokerit", Somija);
uzbrucēji - Renārs Krastenbergs ("Olomouc", Čehija), Deniss Smirnovs ("Kloten", Šveice), Oskars Lapinskis (Langnavas "Tigers", Šveice), Gļebs Prohorenkovs (Niagāra universitāte, NCAA), Rainers Rullers (RPI, NCAA), Kristaps Skrastiņš (Ņūhempšīras Universitāte, NCAA), Rodžers Bukarts ("Arosa", Šveice), Klāvs Veinbergs (Kolorādo Koledža, NCAA), Raimonds Vītoliņš (Olborgas "Pirates", Dānija), Rihards Melnalksnis ("Chur", Šveice), Dāniels Andersons, Kārlis Ozoliņš (abi - "Liepājas hokeja komanda"), Roberts Cjunskis ("Sierre", Šveice), Oskars Batņa (Lahti "Pelicans", Somija), Toms Andersons ("La Chaux-de-Fonds", Šveice).