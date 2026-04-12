Fantastiskais Sandis Vilmanis gūst četrus vārtus, Šarlotas "Checkers" grauj pretiniekus AHL spēlē
Sandis Vilmanis
Fantastiskais Sandis Vilmanis gūst četrus vārtus, Šarlotas "Checkers" grauj pretiniekus AHL spēlē

Jauns.lv/LETA

Latvijas uzbrucējs Sandis Vilmanis svētdien Amerikas Hokeja līgas (AHL) spēlē izcēlās ar četriem precīziem metieniem, viņa pārstāvētajai Šarlotas "Checkers" izcīnot graujošu uzvaru. "Checkers" mājās ar 6:1 (1:0, 2:1, 3:0) pārspēja Hēršijas "Bears".

Fantastiskais Sandis Vilmanis gūst četrus vārtus, ...

Vilmanis otrā perioda ievadā izcēlās ar precīzu metienu vairākumā un panāca 2:0, bet trešdaļas izskaņā viņš pārtvēra ripu un pretuzbrukumā pārspēja viesu vārtsargu, atjaunojot "Checkers" divu vārtu pārsvaru. Trešajā trešdaļā Vilmanis guva vēl divus vārtus.

Latvijas uzbrucējs iekrāja pozitīvu lietderības koeficientu, kā arī tika atzīts par mača pirmo zvaigzni.

Vilmanis šosezon 46 spēlēs guvis 16 vārtus un atdevis 19 rezultatīvas piespēles.

"Checkers" ar 91 punktu 70 spēlēs Austrumu konferencē atrodas trešajā vietā un jau ir nodrošinājusi vietu Kaldera kausa izcīņā.

