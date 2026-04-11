24 gadu vecumā mūžībā devies latviešu futbolists, FK Namejs spēlētājs Artūrs Meirāns
8. aprīlī, 24 gadu vecumā mūžībā devies latviešu futbolists, FK Namejs spēlētājs Artūrs Meirāns, par to sociālajos tīklos informē komandas pārstāvji.
Pagājušajā gadā Artūrs pievienojās Nameja rindām, ar vēlmi kopā izveidot spēcīgu komandu un šogad piedalīties 3. līgā. Pērn viņš piedalījās 4. līgas turnīrā un Latvijas kausa izcīņā, nesot lielu ieguldījumu komandas attīstībā. Artūrs, kurš bija komandas aizsardzības balsts un dvēsele, ar kluba vadītāju vēl pavisam nesen apsprieda gaidāmo sezonu un bija gatavs aizvadīt pilnvērtīgu sezonu. Viņš ticēja, ka šogad komanda sasniegs labus rezultātus.
Artūrs bija viens no Nameja lielākajiem cīnītājiem, kurš ar savu neatlaidību un izturību palīdzēja nostiprināt komandas aizsardzību. Viņa ieguldījums komandas attīstībā būs neatņemama daļa no Nameja vēstures.
"Paldies Tev, Artūr, par Tavu ieguldījumu un pavadīto laiku mūsu komandā! Tu mūžam paliksi mūsu atmiņās kā cīnītājs un īsts Nameja komandas dalībnieks," raksta komanda.
Atvadīšanās notiks trešdien, 15. aprīlī, plkst. 11.00 Jaunciema kapsētā.