Covid-19 sertifikāta viltošanā pieķertais Fišers spiests pamest Šveices hokeja izlases trenera amatu
Mēnesi pirms pasaules čempionāta no amata atbrīvots Šveices vīriešu hokeja izlases galvenais treneris Patriks Fišers, trešdien pavēstīja Šveices Hokeja federācija (SIHF).
Jau ziņots, ka pirmdien Fišers atzina, ka uz 2022. gada Pekinas olimpiskajām spēlēm devies ar viltotu Covid-19 sertifikātu, jo nevēlējies vakcinēties, taču tajā pašā laikā negribējis pievilt komandu olimpiskajās spēlēs.
Sākotnēji SIHF norādīja, ka nepārtrauks sadarbību ar Fišeru, taču, ņemot vērā sabiedrības spiedienu, divas dienas vēlāk treneris tika atbrīvots no amata. "Lieta ir slēgta, taču tā ir izraisījusi diskusijas par vērtībām un uzticību, ko federācija uztver ļoti nopietni. Uzticība un godīgums ir mūsu sporta un federācijas pamatvērtības," teica SIHF prezidents Urss Keslers. "Federācija pauž nožēlu, ka sākotnēji šim aspektam tika pievērsta pārāk maza uzmanība," viņš piebilda.
Fišers ar Šveices izlasi strādāja kopš 2015. gada, un viņa vadībā valstsvienība izcīnījusi trīs pasaules čempionātu sudraba medaļas. Gaidāmajā pasaules čempionātā galvenā trenera pienākumi tiks uzticēti Janam Kadjē, kurš iepriekš izlasē bija galvenā trenera asistents.
Šveices izlase čempionātā, kas norisināsies no 15. līdz 31. maijam, startēs Cīrihes grupā, kur pretiniekos būs ASV, Somijas, Vācijas, Latvijas, Austrijas, Ungārijas un Lielbritānijas valstsvienības.