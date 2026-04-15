Latvijas hokejistēm pasaules čempionātā Spānijā jau otrā uzvara
Latvijas sieviešu hokeja izlase trešdien Spānijā pasaules čempionāta pēc spēka trešā līmeņa jeb pirmās divīzijas B grupas turnīrā izcīnīja otro uzvaru.
Latvijas hokejistes ar 4:3 (0:2, 2:0, 1:1, 1:0) pagarinājumā pārspēja Lielbritāniju.
Pirmajā trešdaļā pretinieces guva divus vārtus 22 sekunžu nogrieznī, bet otrā perioda vidū divas reizes Lielbritānijas vārtos ripu raidīja Līga Miljone, panākot neizšķirtu. Miljone vienus vārtus guva vairākumā.
Trešās trešdaļas ievadā Miljone vēlreiz pārspēja Lielbritānijas vārtsardzi un izvirzīja vadībā Latviju ar 3:2, taču turpinājumā Lielbritānija izlīdzināja rezultātu nedaudz vairāk kā desmit minūtes līdz pamatlaika beigām.
Pagarinājuma ceturtajā minūtē Latvijai uzvaru atnesa Lindas Rulles gūtie vārti.
Pirmajā spēlē Latvija ar 3:2 pārspēja Kazahstānu un otrajā, nenosargājot trīs vārtu pārsvaru, ar 6:7 atzina Dienvidkorejas pārākumu. Lielbritānijas hokejistes ar 3:2 pēcspēles metienu sērijā guva panākumu pār Dienvidkoreju un ar 3:2 uzvarēja Spāniju.
Turnīra tabulā Nīderlandei ir deviņi punkti trīs spēlēs, Lielbritānija iekrājusi sešus punktus, bet Latvijai un Dienvidkorejai ir pa četriem punktiem. Kazahstānai un Spānijai divās cīņās ir attiecīgi viens un nulle punkti.
Turpmākajās dienās Latvijas izlases pretinieces būs arī Nīderlandes un Spānijas valstsvienības. Uzvarētājas iekļūs pirmās divīzijas A grupā, bet pēdējo vietu ieguvusī izlase izkritīs uz otrās divīzijas A grupu.
Pēdējos divos čempionātos Latvijas izlase B grupā ieņēma otrās vietas, nespējot iekļūt spēcīgākā A grupā.
Latvijas izlasē iekļautas 15 spēlētājas no ārvalstu komandām un septiņas Latvijas klubu pārstāves.
Latvijas sieviešu izlases sastāvs:
vārtsardzes - Kristiāna Apsīte (Zalcburgas "Eagles", Austrija), Nikola Seleviča ("Popradske lisky", Slovākija);
aizsardzes - Alīne Šardina, Aija Balode (abas - "Laima"), Anna Glāzniece (Memingenas "Indians", Vācija), Madara Saulīte ("Troja-Ljungby", Zviedrija), Emīlija Jakovļeva ("Valdifiemme", Itālija), Anna Kubliņa ("Kurbads"/"Lauvas"), Reičela Taube (Jelgavas LSS), Ksenija Kezika ("Jaca", Spānija);
uzbrucējas - Šarlote Štāle ("Luleo", Zviedrija), Kitija Dūce ("Baltijas vilki"/"Laima"), Katrīna Paula Ozola, Karina Šilajāne (abas - "Rīgas hokeja skola"), Evelīna Kolīte ("Hammarby", Zviedrija), Hanna Štrause (Ontario "Hockey Academy", Kanāda), Kjāra Paula Želubovska ("Biosteel Sports Academy", Kanāda), Anna Lagzdiņa ("Huskies", Kanāda), Līga Miljone (Villahas "Lady Hawks", Austrija), Krista Nikole Jipčaka (Bērlingtonas "Barracudas", Kanāda), Agnese Apsīte (Zalcburgas "Eagles", Austrija), Linda Rulle (Ročestras Tehnoloģiju institūts, ASV).