Briesmīgā nāvē gājis bojā bijušais "Arsenal", "Juventus" un Austrijas izlases vārtsargs Manningers
16. aprīlī traģiski gājis bojā bijušais “Arsenal”, “Juventus” un Austrijas izlases vārtsargs Alekss Manningers.
Nußdorf am Haunsberg: Eine Garnitur der Lokalbahn erfasste am Donnerstagmorgen einen Pkw. Am Steuer war der früherer National-Torwart Alexander Manninger. Für den 48-Jährigen kam jegliche Hilfe zu spät. https://t.co/qxiOdchN4U pic.twitter.com/a8ILPCE5JH— Kronen Zeitung (@krone_at) April 16, 2026
48 gadus vecā Manningera automašīna šķērsoja dzelzceļa pārbrauktuvi Zalcburgas federālajā zemē, kad tajā ietriecās vilciens. Cietušā dzīvību avārijas vietā neizdevās glābt. Tiek ziņots, ka automašīnā viņš bija viens. Savukārt vilciena vadītājs un pasažieri nav cietuši.
Ar “Arsenal” viņš 1998. gadā kļuva par Anglijas čempionu, ar “Juventus” 2012. gadā par Itālijas čempionu. Karjeru viņš noslēdza 2016./2017. g. sezonā ar “Liverpool”.
Austrijas izlases sastāvā viņš aizvadīja 33 spēles no 1999. līdz 2009. gadam, valsti pārstāvot 2008. gada Eiropas čempionātā.