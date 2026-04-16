Briesmīgā nāvē gājis bojā bijušais "Arsenal", "Juventus" un Austrijas izlases vārtsargs Manningers
Aleksandrs Manningers (foto: Scanpix / EPA)
Briesmīgā nāvē gājis bojā bijušais "Arsenal", "Juventus" un Austrijas izlases vārtsargs Manningers

16. aprīlī traģiski gājis bojā bijušais “Arsenal”, “Juventus” un Austrijas izlases vārtsargs Alekss Manningers.

Briesmīgā nāvē gājis bojā bijušais "Arsenal", "Juv...

48 gadus vecā Manningera automašīna šķērsoja dzelzceļa pārbrauktuvi Zalcburgas federālajā zemē, kad tajā ietriecās vilciens. Cietušā dzīvību avārijas vietā neizdevās glābt. Tiek ziņots, ka automašīnā viņš bija viens. Savukārt vilciena vadītājs un pasažieri nav cietuši.

Ar “Arsenal” viņš 1998. gadā kļuva par Anglijas čempionu, ar “Juventus” 2012. gadā par Itālijas čempionu. Karjeru viņš noslēdza 2016./2017. g. sezonā ar “Liverpool”.

Austrijas izlases sastāvā viņš aizvadīja 33 spēles no 1999. līdz 2009. gadam, valsti pārstāvot 2008. gada Eiropas čempionātā.

Citi šobrīd lasa