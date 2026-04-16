Zemgus Girgensons ar rezultatīvu piespēli pēdējā mačā aizvada trešo rezultatīvāko NHL regulāro sezonu karjerā
Latvijas uzbrucējs Zemgus Girgensons trešdien Nacionālās hokeja līgas (NHL) regulārā čempionāta noslēdzošajā spēlē izcēlās ar rezultatīvu piespēli, bet viņa pārstāvētā Tampabejas "Lightning" cieta zaudējumu.
Stenlija kausā vietu garantējusī "Lightning" savā laukumā ar rezultātu 2:4 (0:1, 1:3, 1:0) piekāpās Austrumu konferences vājākajai komandai Ņujorkas "Rangers".
Girgensons trešā perioda pirmajā minūtē rezultatīvi piespēlēja Korijam Perijam, kurš panāca 2:4. Vēl mājinieku rindās vārtus guva Olivers Bjorkstrands, bet viesiem 2+1 Taja Kartjē kontā, kamēr pa vieniem vārtiem guva Geibs Pero un Mika Zibanejads.
Girgensons šajā spēlē laukumā bija 17 minūtes un 43 sekundes, no kurām minūti un 56 sekundes spēlēja mazākumā. Latviešu uzbrucējs izpildīja vienu metienu pa vārtiem, pielietoja vienu spēka paņēmienu, uzvarēja septiņos no 13 iemetieniem un spēli noslēdza ar pozitīvu lietderības koeficientu +1.
Šajā sezonā Girgensons laukumā devās 74 spēlēs, kurās sakrāja 20 (9+11) punktus, 31 soda minūti un pozitīvu lietderības koeficientu +1. Uzbrucējam šī ir trešā sezona 12 gadus ilgās NHL karjeras laikā, kad izdevies sasniegt 20 punktu slieksni, un pirmā tāda kopš 2014./2015. gada sezonas, kad viņš sakrāja 30 (15+15) punktus. Vēl 20 punktu robežu izdevās pārsniegt debijas sezonā 2013./2014. gadā, kad tika sakrāti 22 (8+14) punkti. Tāpat Girgensonam šī ir pirmā sezona NHL karjerā, kuru viņš noslēdz ar pozitīvu lietderības koeficientu.
"Lightning" regulāro čempionātu noslēdza ar 106 punktiem 82 spēlēs, kas Austrumu konferencē deva trešo vietu. Stenlija kausa izcīņas pirmajā kārtā Girgensona pārstāvētā komanda tiksies ar Monreālas "Canadiens", kas arī izcīnīja 106 punktus un konferencē finišēja vienu ailīti zemāk.
Tikmē Floridas "Panthers" ar graujošu uzvaru savā laukumā noslēdza regulāro čempionātu un šo sezonu, kuras izskaņā tai nepalīdzēja latvieši Uvis Balinskis un Sandis Vilmanis.
Iepriekšējo divu gadu Stenlija kausa ieguvēja "Panthers" savas čempionu pilnvaras nolika ar panākumu 8:1 (1:0, 4:1, 3:0) pār Detroitas "Red Wings". Sezonas pēdējā spēlē "Panthers" rindās pa diviem vārtiem katrs guva Lūks Kunins un Maiks Benings, bet pa reizei precīzi bija Vinnijs Hinostrosa, Entonijs-Džons Grīrs, Kouls Švinds un Kouls Reinhards. Viesu vienīgos vārtus guva Džastins Folks.
Šajā sezonā "Panthers" ar 84 punktiem 82 spēlēs Austrumu konferencē ierindojās tikai 14. vietā 16 komandu konkurencē un Stenlija kausa izcīņā neiekļuva. Arī "Red Wings", kas šosezon vienu reizi no fārmkluba izsauca latviešu uzbrucēju Eduardu Tralmaku, taču neļāva debitēt NHL, palika ārpus Stenlija kausa dalībnieku pulka. Detroitas komanda sakrāja 92 punktus, kas deva desmito vietu Austrumu konferencē.
Balinskis traumas dēļ sezonu noslēdza jau marta sākumā, bet Vilmanis tajā pašā laikā tika nosūtīts uz fārmklubu Amerikas Hokeja līgā (AHL) - Šarlotas "Checkers".
Trešo sezonu NHL aizvadījušais aizsargs Balinskis šajā regulārajā čempionātā piedalījās 54 spēlēs, kurās sakrāja 15 (5+10) punktus, 30 soda minūtes un negatīvu lietderības koeficientu -13, bet janvārī debiju NHL piedzīvojušais uzbrucējs Vilmanis kopumā pasaules spēcīgākajā līgā laukumā devās 19 mačos, tika pie pieciem (3+2) punktiem, četrām soda minūtēm un negatīva lietderības koeficienta -1.