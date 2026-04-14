Olimpiskais vicečempions daiļslidošanā izlemj par pārsteidzošu soli karjerā
Šī gada Milānas un Kortīnas d'Ampeco olimpisko spēļu un pasaules čempionāta sudraba medaļu ieguvējs daiļslidošanā Juma Kagijama no Japānas izšķīries par radikālu soli karjerā.
Kagijama otrdien paziņoja, ka nākamajā sezonā sacensībās nepiedalīsies un tādējādi uz laiku pārtrauks sportista karjeru, jo vēlas "pārdomāt dzīvi un skatīties nākotnē".
22 gadus vecais sportists, kurš arī 2022. gada Pekinas olimpiskajās spēlēs izcīnīja sudrabu, sociālajos tīklos paziņoja, ka 2026./2027. gada sezonā viņš "nolēmis paņemt pārtraukumu no sacensībām".
"Es vēlos izmantot šo laiku, lai no jauna atklātu to, kas daiļslidošanu padara tik īpašu, pieņemtu jaunus izaicinājumus un pārdomātu dzīvi, raugoties nākotnē," norādīja sportists, piebilstot, ka viņš varētu gaidāmajā sezonā piedalīties ledus šovos un paraugdemonstrējumos.
Kagijama sacīja, ka pēdējās pāris sezonas ir nesušas daudz vilšanos un grūtus brīžus, taču viņš ir priecīgs, ka sezonu izdevās pabeigt uz pozitīvas nots - sudrabu pasaules čempionātā.