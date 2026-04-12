Cēsis līksmo: “Lekrings” florbolisti mājās pārved Latvijas čempionu kausu
Ar kausu rokās, zelta cepurēs un skaļām ovācijām Cēsu “Lekrings” sestdienas vakarā mājās atgriezās kā čempioni.
Pēc triumfa “Elvi florbola līgas” finālā komandu Cēsīs sagaidīja īsti svētki — ar dziesmām, emocijām un uzvaras prieku, kas pilsētas centrā turpinājās līdz vēlai naktij.
Kā zināms, Cēsu "Lekrings" komanda sestdien kļuva par deviņkārtēju Latvijas čempioni florbolā vīriešiem. Finālspēlē cēsnieki ar rezultātu 5:3 (2:1, 2:1, 1:1) uzvarēja "Masters Ulbroka"/"Latvijas Universitāte" komandu.
Mača devītajā minūtē Ulbrokas komandai 1:0 panāca Niks Blumfelds, bet ātri ar precīzu soda metienu atbildēja Jorens Malkavs. Divas minūtes un 13 sekundes pirms došanās pārtraukumā cēsniekiem vadību nodrošināja Artūrs Jurševskis.
Otrā perioda ceturtajā minūtē Rolands Kovaļevskis aizturētā soda laikā izlīdzināja rezultātu, taču līdz trešdaļas beigām Bruno Beķeris un Mārtiņš Muižnieks panāca 4:2. Trešās trešdaļas ceturtajā minūtē "Lekrings" komandas pārsvaru nostiprināja Miķelis Koknesis Roops, bet perioda otrajā pusē 3:5 panāca Valters Lapiņš.
Pēdējās minūtes Ulbrokas komanda spēlēja ar tukšiem vārtiem, turklāt 45 sekundes pirms pamatlaika beigām cēsnieki palika mazākumā. Ar to gan pērnā gada čempioniem nepietika, lai atspēlētos.
Iepriekšējo reizi "Lekrings" valsts čempiontitulu izcīnīja 2022. gadā.