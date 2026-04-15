Vēl viena sporta federācija vēršas tiesā pret Izglītības un zinātnes ministriju
Latvijas Ūdens motosporta federācija (LUMSF) tiesā apstrīdējusi Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) lēmumu par finansējuma sadali sacensībām.
Administratīvā rajona tiesa 16. aprīlī rakstveida procesā skatīs minēto prasību pret IZM par labvēlīga akta izdošanu, ar kuru federācijai piešķirtu valsts līdzfinansējumu pērn notikušajam Eiropas čempionātam "Formula 4" (F-4) klasē Alūksnē.
LUMSF ģenerālsekretāre Ieva Tauniņa norādīja, ka prasību tiesā iesniedza konkursa rezultātu dēļ, jo, viņasprāt, finansējums noteiktām sacensībām varētu būt piešķirts nepamatoti. Viņa uzsvēra, ka sākotnēji nebija ieinteresēta tiesvedībā, taču taisnīguma nodrošināšanai esot bijusi spiesta iesniegt prasību. Pēc Tauniņas teiktā, iespējamā iegūstamā summa bija aptuveni 5000 eiro, kas organizācijai ir būtisks finansējums. Vienlaikus viņa pauda bažas, ka publiski pieejamā informācija par finansējuma sadali ir ierobežota, un uzskata, ka daļai sacensību līdzekļi varētu būt piešķirti nepamatoti. Tauniņa arī pauda cerību, ka IZM tiesai iesniegs visu pieprasīto informāciju.
Jau ziņots, ka pērn Alūksnes ezerā notika ūdens motosporta sacensības Eiropas čempionāta F-4 klasē un starptautiskas sacensības "Alūksne Cup" vairākās citās laivu klasēs. Sacensībām F-4 laivu klasē pieteicās 21 pilots no Zviedrijas, Francijas, Lietuvas, Norvēģijas, Ungārijas, Somijas, Itālijas, Slovākijas, Lielbritānijas un Latvijas. Dalībnieku vidū arī alūksnieši Roberts Minings un Renārs Špacs. Par Eiropas čempionu kļuva Vilmas Leite-Martinsens no Norvēģijas, bet bronzas godalgu izcīnīja zviedrs Hilmers Vībergs. Otro vietu ūdens motosporta Eiropas čempionātā F-4 klasē izcīnīja Nils Slakteris.
Šī nav pirmā sporta federācija Latvijā, kas pret IZM ir vērsusies tiesā. Iepriekš līdzīgus soļus spērušas Latvijas Regbija federācija un Latvijas Volejbola federācija.