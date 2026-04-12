Gutkovskis gūst vārtus jau otrajā Polijas ekstraklases spēlē pēc kārtas
Foto: ZUMAPRESS.com
Vladislavs Gutkovskis (vidū)
Futbols

Sporta nodaļa

Jauns.lv/LETA

Latvijas futbola izlases uzbrucējs Vladislavs Gutkovskis svētdien Polijas ekstraklases 28. kārtas mačā guva vārtus, izceļoties ar precīzu sitienu otrajā spēlē pēc kārtas. Gutkovska pārstāvētā Gdiņas "Arka" viesos ar 2:2 (1:1) cīnījās neizšķirti ar Krakovas "Cracovia".

Latvijas futbolists izcēlās ar precīzu sitienu otrā puslaika ievadā pēc spēlētām nepilnām trīs minūtēm un panāca 2:1. Gutkovskis devās laukumā sākumsastāvā un tika nomainīts 82. minūtē.

Pirmā puslaika vidū mājiniekus vadībā izvirzīja Gabriels Šarpentjē, uz ko "Arka" atbildēja ar Oskara Kubjaka vārtu guvumu. Mača turpinājumā Gutkovskis otrajā puslaikā izvirzīja vadībā Gdiņas vienību, taču aptuveni sešas minūtes vēlāk rezultātu izlīdzināja Mauro Perkovičs.

"Arka" ar 34 punktiem 28 spēlēs turnīra tabulā ierindojas 15. pozīcijā 18 komandu konkurencē.

Tēmas

Citi šobrīd lasa