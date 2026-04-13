"Riga" un Latvijas telpu futbola izlases vārtsargs Mūrnieks saņem četru mēnešu diskvalifikāciju
Latvijas vīriešu telpu futbola izlases un "Riga" vārtsargs Rainers Mūrnieks par agresīvu uzvedību pēc noraidījuma saņēmis diskvalifikāciju līdz šī gada 8. augustam, vēsta Latvijas Futbola federācija (LFF).
Mūrnieks telpu futbola virslīgas čempionāta spēlē, kurā tikās "Riga" un "Salaspils FA", 30. minūtē tika noraidīts par tīšu sitienu pretiniekam ar kāju.
LFF vēsta, ka mača protokolā fiksēts, ka pēc noraidījuma spēlētājs izrādīja agresīvu uzvedību, draudēja pretiniekiem, izmantoja slotu, kas paņemta no grīdas slaucītāja, un radīja fizisku kontaktu ar slaucītāju, kā arī demonstrēja nepiedienīgus žestus. Protokolā arī norādīta konfrontācija starp komandām un vairāki disciplinārie pārkāpumi no abu komandu spēlētāju un oficiālo personu puses.
Pēc mača "Salaspils FA" nosūtījusi sūdzību, kurā lūdza LFF Disciplināro komisiju izvērtēt vairākas spēles epizodes, tostarp piemērotās sarkanās kartītes savas komandas spēlētājiem un oficiālajām personām, uzskatot tās par nesamērīgām, un norādīja, ka konflikta iniciators bijis Mūrnieks.
"Riga" paskaidrojumā atzina Mūrnieka rīcību par nepieņemamu, izteica nožēlu un atvainojās par notikušo, norādot, ka klubs plāno piemērot arī iekšējus disciplinārsodus.
Tajā pašā laikā "Riga" apstrīdēja atsevišķus spēles protokolā ietvertos ierakstus attiecībā uz galvenā trenera rīcību, kā arī norādīja uz iespējamu tiesnešu nevienlīdzīgu attieksmi un citu epizožu nepilnīgu atspoguļošanu protokolā.
LFF Disciplinārā komisija lēma piešķirt Mūrniekam aptuveni četru mēnešu diskvalifikāciju no visām LFF sacensībām, kas noslēgsies šī gada 8. augustā, un 600 eiro naudas sodu "Riga". Lēmums var tikt pārsūdzēts LFF Apelāciju komitejā.