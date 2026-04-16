VIDEO: Porziņģis dominē NBA izdzīvošanas spēļu nakts spilgtākajās epizodēs
Kristaps Porziņģis ar divām skaistām epizodēm uzvaras kaldināšanā Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) pārspēlē pret Losandželosas "Clippers" iekļuvis dienas labāko momentu topā.
Jau ziņots, ka naktī uz 16. aprīli NBA pārspēlēs pirmo uzvaru no divām nepieciešamajām izcīnīja Kristapa Porziņģa pārstāvētā Goldensteitas "Warriors", kas atspēlējās un mača izskaņā ar 126:121 apspēlēja Losandželosas "Clipppers". Par vietu izslēgšanas spēlēs klubam būs jāspēkojas pret Fīniksas "Suns".
Produktīvu spēli aizvadīja Kristaps Porziņģis, kurš laukumā nospēlēja 27 minūtes un 37 sekundes. To laikā latvietis realizēja trīs no sešiem tālmetieniem, piecus no sešiem divpunktu metieniem un vienu no trim soda metieniem. Latvieša kontā arī piecas atlēkušās bumbas zem groziem, piecas rezultatīvas piespēles, viena pārtverta bumba, divi bloķēti metieni, viena kļūda, viena personīgā piezīme un +/- rādītājs -4.
Tapat Porziņģis izcēlās ar divām īpaši skaistām epizodēm, kuras līga novērtējusi dienas topā. Pirmajā ceturtdaļā pēc komandas biedra neprecīza soda metiena Porziņģis ieskrēja soda laukumā un trieca atlēkušo bumbu grozā, kas izpelnījās labākā momenta titulu, bet otrās ceturtdaļas beigās neprecīzo Karija tālmetienu viņš pabeidza ar vēl vienu danku uzreiz pēc atlēkušās bumbas izcīnīšanas. To atzina kā trešo labāko epizodi.
Gadījumā, ja "Warriors" pārvarēs pārspēļu barjeru, tad izslēgšanas spēlēs tai pretī būs esošā čempione Oklahomasitijas "Thunder", kas šajā sezonā triumfēja arī regulārajā turnīrā.