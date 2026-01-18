Krievija sūdz tiesā Latviju, atvadas no leģendas un daiļslidotāju “netīrā veļa” - aizejošā nedēļa sportā
Latvijas sporta draugiem aizejošā nedēļa bija ar ļoti plašu emociju gammu, - ja visam nesanāca izsekot, portāls Jauns.lv piedāvā atskatīties uz notikušo.
Šajā nedēļā skumjākais brīdis bija mūsu un visas pasaules basketbola leģendas Uļjanas Semjonovas guldīšana zemes klepī, nepatīkamas ziņas pienāca no Turcijas, kur mūsu jaunā tenisiste Daniela Dārta Freimane izvēlējusies startēt kopā ar agresorvalsts Krievijas pārstāvi. Krievija arī izvēlējusies sūdzēt tiesā Latviju, jo mēs esam definējuši saviem sportistiem uzvedības kodeksu pret agresorvalsts pārstāvjiem sacensībās, tas no abižotajiem krieviem nav paticis… Tikmēr Ēriks Mateiko pēc baisa savainojuma nevarēs piedalīties nākmmēnes gaidāmajās olimpiskajās spēlēs, bet viņu aizvietos cits jaunais talants Anrī Ravinskis Prieka vēstis nāca gan tepat no Madonas, kur junioru IBU kausa sacensībās dominēja mūsu olimpiete Estere Volfa, Sandis Vilmanis kļuva par 30. latvieti NHL un jau paguva nopelnīt rezultativitātes punktu par piespēli, turklāt Uvja Balinska vārtu guvumā – nekas tāds vēl nebija noticis. Tāpat pozitīvas iezīmes nāk no skeletona, kur mūsu jaunie sportisti demonstrē lielisku sniegumu Eiropas kausa sacensībās, šorttrekā Roberts Krūzbergs kļuvis par Eiropas vicečempionu, bet Renārs Birkentāls turpina progresēt biatlona Pasaules kausā.