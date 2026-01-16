Mārtiņš Sesks paziņo par saviem jaunās sezonas plāniem WRC
Latvijas rallija pilots Mārtiņš Sesks un stūrmanis Renārs Francis paziņojis, cik posmos piedalīsies 2026. gada pasaules rallija čempionātā (WRC).
Plānots, ka Sesks startēs WRC posmos Zviedrijā (12.-15. februāris), Portugālē (7.-10. maijs), Grieķijā (25.-28. jūnijs), Igaunijā (16.-19. jūlijs), Somijā (30. jūlijs - 2. augusts), Itālijā (1.-4. oktobris) un arī, iespējams, Saūda Arābijā (11.-14. novembris). WRC sezona sāksies nākamajā nedēļā ar posmu Montekarlo.
Tāpat Seskam plānota dalība atsevišķos Eiropas rallija čempionāta (ERC) un Latvijas čempionāta posmos. Plānots, ka Sesks piedalīsies ERC Zviedrijas un Portugāles posmos. Sesks piektdien preses konferencē sacīja, ka patlaban ir apstiprināta dalība divos ERC posmos, tomēr, iespējams, būs arī trešais posms.
Sesks arī stāstīja, ka sportisti WRC sezonu sāks ar posmu Zviedrijā, kur iepriekš ir uzkrāta pieredze, tādēļ būs iespēja labot iepriekš pieļautās kļūdas.
"M-Sport Ford" komanda šīs sezonas pamata sastāvā izvēlējusies divus Īrijas pilotus - pilnu 2025. gada sezonu aizvadījušo Džošu Makerlēnu un Džonu Ārmstrongu, kurš pirms tam startēja junioru WRC un Eiropas čempionātā.
Arī iepriekšējā sezonā Latvijas ekipāža WRC startēja pēc līdzīgas programmas. Seska un stūrmaņa Renāra Franča ekipāža sezonas pēdējā posmā - Saūda Arābijas rallijā - bija pārliecinoši ātrākā, taču tehnisku problēmu un pārsistu riepu dēļ necīnījās par uzvaru, noslēgumā nefinišējot.
Zviedrijas rallijā Latvijas ekipāža sacensības noslēdza sestajā vietā, Portugāles un Grieķijas rallijos ieņēma 15.vietu, Sardīnijas rallijā pēc avārijas izstājās, bet Igaunijas rallijā un Somijas rallijā ierindojās astotajā vietā. WRC Seska ekipāža debitēja 2024. gadā, kad piedalījās trīs posmos. WRC posmā Latvijā mājinieki septītie, vietu uz goda pjedestāla zaudējot vien pēdējā ātrumposmā.