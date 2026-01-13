Mārtiņš Laksa atguvies no nopietna savainojuma un karjeru turpinās Polijā
Latvijas basketbolists Mārtiņš Laksa karjeru turpinās Polijas čempionāta vienībā "Krosno", kuru sezonas pirmajā pusē vadīja Latvijas treneris Edmunds Valeiko.
Laksa pagājušajā vasarā, gatavojoties Eiropas čempionāta finālturnīram, treniņā iedzīvojās rokās savainojumā un, atgūstoties no traumas, šosezon vēl nav spēlējis.
Iepriekšējās divas sezonas 35 gadus vecais basketbolists pārstāvēja citu Polijas vienību Glivices GTK. Pagājušajā sezonā Laksa 27 mačos vidēji guva 12,6 punktus, izcīnīja 4,1 atlēkušo bumbu un iekrāja 1,2 rezultatīvas piespēles.
Latvijas basketbolists karjeras laikā spēlējis arī Lietuvā, Ungārijā, kā arī Vācijas un Spānijas spēcīgākajās līgās. Laksa profesionālo karjeru sāka Latvijā, spēlējot "VEF Rīga", "Ventspils", "Jūrmala"/"Fēnikss" un "Valmiera"/ORDO komandās.
"Krosno" komanda Valeiko vadībā pagājušajā sezonā uzvarēja Polijas pēc spēka otrajā līgā, taču novembrī klubs pārtrauca sadarbību ar latviešu speciālistu. Šobrīd "Krosno" ar bilanci 2-13 Polijas čempionāta turnīra tabulā atrodas pēdējā vietā 16 komandu konkurencē.
NOWE WZMOCNIENIE NASZEJ DRUŻYNY 🤍💚 Kibice, powitajcie gorąco na pokładzie Martins Laksa! 🫡 Dobrze znany z parkietów ORLEN Basket Ligi skrzydłowy wraca do gry i zakłada koszulkę @BasketKrosno 🇱🇻🏀— Miasto Szkła Krosno (@BasketKrosno) January 13, 2026
Witamy w Krośnie, Martins!🤍💚 #WspolnymiSilami#plkpl pic.twitter.com/MkGMAskLHx