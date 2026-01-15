Daugavpils pašvaldība ievērojami apdāvinās Anastasiju Samoilovu un viņas pirmo treneri
Pludmales volejboliste Anastasija Samoilova no Daugavpils pašvaldības saņēmusi 9486 eiro naudas balvu, informēja pašvaldībā.
Daugavpils pašvaldība sveica pasaules čempioni pludmales volejbolā Samoilovu un viņas bijušo treneri Natāliju Novikovu, pasniedzot pašvaldības naudas balvas par izciliem sasniegumiem. Samoilova saņēma pašvaldības naudas balvu 9486 eiro apmērā, savukārt viņas pirmā trenere Natālija Novikova - 4743 eiro.
Daugavpils pašvaldība uzsver, ka ar šādu atbalstu turpina novērtēt sportistus un trenerus, kuri ar saviem sasniegumiem sekmē pilsētas atpazīstamību starptautiskā mērogā un iedvesmo jauno paaudzi.
Jau ziņots, ka pērn Samoilova un viņas pāriniece Tīna Graudiņa Austrālijas pilsētā Adelaidē kļuva par pasaules čempionēm, finālā ar 2-1 pārspējot amerikānietes Terīni Brašeri/Kristenu Nasu.
Latvijas volejbolistes visa turnīra laikā izcīnīja septiņas uzvaras pēc kārtas un tikai finālspēlē zaudēja vienā setā, pārējās uzvaras izcīnot ar 2-0.