Nepilna 0,1 sekunde pietrūkst Aparjodam, lai izcīnītu medaļu Eiropas čempionātā kamaniņu sportā
Latvijas sportists Kristers Aparjods sestdien Oberhofā izcīnīja ceturto vietu Eiropas čempionātā kamaniņu sportā, kas vienlaikus ir Pasaules kausa sestais posms.
Gints Bērziņš un Kaspars Rinks gan Eiropas čempionāta, gan Pasaules kausa ieskaitē bija attiecīgi astotajā un 11. pozīcijā. Rinks izcīnīja sudraba medaļu Eiropas U-23 čempionāta ieskaitē.
Pēc pirmā brauciena Aparjods bija trešajā vietā, un otrā brauciena laikā arī turējās pirmajā pozīcijā summā, taču kļūda trases otrajā daļā viņam lika atkāpties uz ceturto pozīciju 0,099 sekundes aiz labāko trijnieka.
Par Eiropas čempionu kļuva abos braucienos uzvarējušais austrietis Jonass Millers, kurš par 0,091 sekundi pārspēja vācieti Fēliksu Lohu un par 0,275 sekundēm vēl vienu Vācijas sportistu Maksu Langenhanu.
Aparjods uzvarētājam zaudēja 0,374 sekundes, otrajā braucienā uzrādot sesto rezultātu. Bērziņš braucienos bija 11. un astotais, un summā atpalika 0,811 sekundes. Rinkam braucienos bija desmitais un 17. rezultāts, kā arī 1,188 sekunžu atpalicība summā.
Svētdien notiks divnieku sacensības.
Turpinājumā Vācijas trasē Oberhofā tiks aizvadīts vēl viens posms, februāra sākumā sportisti sacentīsies Milānas un Kortīnas olimpiskajās spēlēs, pēc kurām paredzēti vēl divi posmi.
Vīriešu vieniniekos Olimpiādē startēs Kristers Aparjods un Gints Bērziņš, sieviešu vieniniekos - Elīna Ieva Bota un Kendija Aparjode, vīriešu ekipāžās - Mārtiņš Bots/Roberts Plūme un Eduards Ševics-Mikeļševics/Lūkass Krasts, bet sieviešu divniekos - Marta Robežniece/Kitija Bogdanova.