Elvis Merzļikins neslēpj prieku par notikušajām izmaiņām trenera amatā
Latviešu vārtsargs Elvis Merzļikins pēc spilgtās spēles pret Vankūveras "Canucks" medijiem neslēpa, ka priecājas par notikušajām izmaiņām galvenā trenera amatā.
Naktī uz 13. janvāri uzvaru Nacionālajā hokeja līgā (NHL) svinēja Elvja Merzļikina pārstāvētā Kolumbusas "Blue Jackets". Tā savu skatītāju priekšā ar 4:1 pieveica Vankūveras "Canucks". Merzļikins, kurš pēdējā laikā laukumā nebija devies, kaldināja panākumu ar 30 atvairītajiem metieniem.
Merzļikinam tā kļuva par pirmo uzvaru NHL pusotra mēneša laikā - pēdējā izcīnīta pagājušā gada 4. decembrī. Tāpat par savu sniegumu latvietis izpelnījās pirmās zvaigznes godu. Kopumā viņš šajā sezonā spēlējis 16 spēlēs, vidēji ielaižot 3,84 vārtus un atvairot 88,2% pretinieku metienus.
"Jā, esmu priecīgs par uzvaru! Pagājis ilgs laiks kopš pēdējās uzvaras. Šis panākums var nākt par labu manai pārliecībai. Arī komandas biedri padarīja lielisku darbu, īpaši jau metienu bloķēšanā," pēc spēles medijiem teica Latvijas izlases vārtsargs, kurš neslēpa gandarījumu par izmaiņām treneru korpusā. Nesen atlaists tika Dīns Evasons, kura vietu ieņēmis Riks Bouness.
"Jā, esmu ļoti saviļņots! Nav nekas pret Dīnu, taču tie bija viņa lēmumi. Esmu pietiekami pieaudzis, lai tos saprastu. Taču, jā, esmu priecīgs par jauno treneri, kurš ienes arī jaunu enerģiju," ar neviltotu smaidu atklāja Merzļikins. Evasons pēdējā laikā bija uzticējies latvieša konkurentam Džetam Grīvsam, publiski izsakoties, ka ar viņu vārtos treneru korpuss ticot uzvaru izcīnīšanai.
Merzļikinu uzslavēja arī jaunais treneris. "Man patika viņa sniegums! Elvis bija nosvērts. Tāpat viņš dusmojās par ielaistajiem vārtiem, taču kopumā viņš vairākas reizes mūs izglāba no vārtu zaudējuma. Īpaši pirmajā periodā, kad daudz kļūdījāmies ar ripu, Elvis glāba mūsu pēcpuses."
Šī kļuva par Kolumbusas jau trešo uzvaru pēc kārtas. Ar 49 punktiem 47 spēlēs "Blue Jackets" ieņem priekšpēdējo vietu Austrumu konferencē, taču astotajā vietā esošajai Pitsburgas "Penguins" ir tikai par pieciem punktiem vairāk.