Latviešu hokejisti NHL: Girgensons un Ābols rezultatīvi, Šilovam un Merzļikinam zaudējumi
Latvijas uzbrucēji Zemgus Girgensons un Rodrigo Ābols sestdien savstarpējā Nacionālās hokeja līgas (NHL) spēlē katrs atzīmējās ar rezultatīvu piespēli, bet citos mačos zaudējumus cieta vārtsargi Artūrs Šilovs un Elvis Merzļikins.
Girgensona pārstāvētā Tampabejas "Lightning" izcīnīja devīto uzvaru pēc kārtas, viesos ar 7:2 (2:1, 1:0, 4:1) pārspējot Filadelfijas "Flyers".
Spēles piektajā minūtē Ābols pie laukuma apmales izcīnīja ripu un piespēlēja to Gārnetam Hetavejam, kurš ar sezonā pirmajiem gūtajiem vārtiem panāca 1:1. Šajā epizodē uz ledus bija arī Girgensons.
Girgensons trešā perioda devītajā minūtē savā aizsardzības zonā uz zilās līnijas pārtvēra ripu un piespēlēja Janni Gurdem, kurš pēc izgājiena pret vārtsargu panāca 6:2.
Girgensons šajā spēlē uz ledus bija 13 minūtes un 28 sekundes, vienreiz meta pa vārtiem, pielietoja vienu spēka paņēmienu, zaudēja vienu ripu un tika pie neitrāla lietderības koeficienta. Ābols spēlēja 11 minūtes un desmit sekundes, pielietoja vienu spēka paņēmienu, zaudēja vienu ripu, uzvarēja trīs no septiņiem iemetieniem un bija starp trīs "Flyers" hokejistiem, kas spēli noslēdza ar pozitīvu lietderības koeficientu +1.
Abi latviešu uzbrucēji šosezon guvuši pa deviņiem punktiem katrs - Girgensonam 36 spēlēs ir seši vārti un trīs rezultatīvas piespēles, kamēr Ābolam 38 mačos divi precīzi metieni un septiņas piespēles.
"Lightning" komandā ar diviem gūtiem vārtiem un divām rezultatīvām piespēlēm izcēlās Ņikita Kučerovs, kurš realizēja savus pirmos divus metienus pa vārtiem. Abas piespēles viņš atdeva Geidža Gonsalvesa divos gūtajos vārtos. Viesiem vārtus guva arī Niks Pols, Brendons Hagels un Gurde.
"Flyers" komandā vārtus guva Hetavejs un Ouens Tipets.
Tikmēr Šilova pārstāvētā Pitsburgas "Penguins" mājās ar 1:2 (0:1, 1:0, 0:1) zaudēja Kalgari "Flames", neturpinot sēriju, kurā tā bija uzvarējusi sešos mačos pēc kārtas.
Šilovs šajā spēlē atvairīja 23 no 25 metieniem, bet viņa komandas biedri pa Devina Kūlija sargātajiem vārtiem meta 38 reizes.
"Penguins" labā vārtus guva Jegors Činahovs, savukārt Šilovu pārspēja Konors Zarijs un Mets Koronato.
Savukārt Kolumbusas "Blue Jackets" Merzļikina šī gada pirmajā spēlē viesos ar 0:4 (0:2, 0:1, 0:1) atzina Kolorādo "Avalanche" pārākumu.
Merzļikins tika galā ar 27 no 31 metiena, bet otros vārtos Skots Vedžvuds neitralizēja visus 29 metienus. Divreiz Merzļikinu sarūgtināja Brents Bērnss, bet pa reizei ripu vārtos meta Viktors Ulofsons un Iļja Solovjovs.
Vēl sestdien Vankūveras "Canucks", kas gaida atgriežamies uzbrucēju Teodoru Bļugeru, izbraukumā ar 0:5 (0:3, 0:1, 0:1) zaudēja Toronto "Maple Leafs".
"Canucks" labā vārtus guva Matiass Mačelli, Makss Domi, Džons Tavaress, Nikolass Robertsons un Viljams Nīlanders, kuram bija arī divas rezultatīvas piespēles. Viesi pa Džozefa Vola sargātajiem vārtiem meta 29 reizes. Otros vārtos pēc tam, kad traumu guvušais Tečers Demko bija ielaidis trīs ripas no sešiem metieniem, viņu aizstāja Kevins Lankinens, kurš tika galā ar 16 raidījumiem.
Jau ziņots, ka Latvijas uzbrucējs Sandis Vilmanis sestdien debitēja NHL, kamēr viņa un aizsarga Uvja Balinska pārstāvētā "Panthers" viesos ar 3:2 (1:1, 1:0, 1:1) uzvarēja Otavas "Senators".
Austrumu konferencē "Lightning" ar 57 punktiem 43 spēlēs ir trešā, "Flyers" ar 52 punktiem 43 dueļos ieņem septīto vietu, "Penguins" ar 51 punktu 43 mačos ir devītā, "Panthers" ar 49 punktiem 44 cīņās ieņem 12. vietu, bet "Blue Jackets" ar 43 punktiem 44 spēlēs ir pēdējā, 16. pozīcijā. Arī "Canucks" aizņem pēdējo, 16. ailīti Rietumu konferencē, 44 spēlēs iekrājot 37 punktus.