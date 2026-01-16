FOTO: aizvadīta Valda Valtera jaunākās grāmatas "Dumpinieks pēc piecdesmit" prezentācija

Valda Valtera jaunākās grāmatas "Dumpinieks pēc piecdesmit" prezentācija
Šodien, 16. janvārī, "Sportland" veikalā, tirdzniecības centrā "Spice" notika leģendārā Latvijas basketbolista, Eiropas un pasaules čempiona Valda Valtera jaunākās grāmatas "Dumpinieks pēc piecdesmit" prezentācija un diskusija.
Valdis Valters par grāmatu: " "Dumpinieks pēc piecdesmit” ir mans personīgais stāsts par brīdi, kad dzīve lika no jauna izvērtēt savu veselību un ieradumus, pārkāpjot līdzšinējās komforta robežas. Šis ceļš balstīts gan manā pieredzē, gan zinātniskos pētījumos, kas palīdz saprast, kā mainās mūsu ķermenis un prāts pēc piecdesmit. Grāmata iedvesmo ikvienu šajā vecumā sākt gudrāk rūpēties par sevi un atklāt jaunus spēka avotus."
Pasākuma laikā Valdis Valters ar domubiedriem un draugiem dalījās pieredzes stāstos par sportu, dzīvi un personīgo attīstību, izceļot rakstura, apzinātu izvēļu un citādas domāšanas nozīmi dzīves “otrajā puslaikā”.
Diskusijā piedalījās:
- Valdis Valters, grāmatas autors, Eiropas un pasaules čempions basketbolā;
- Hosams Abu Meri, Latvijas Republikas veselības ministrs;
- Edgars Pukinsks, Valsts sekretāra vietnieks sporta un jaunatnes jautājumos;
- Viesturs Lāriņš, Sporta medicīnas profesors;
- Sandijs Pinkulis, SIA “Sportland” valdes loceklis;
- Viesturs Dūle (Zuarguss), programmas “Mācībspējas” skolām dibinātājs.
Diskusiju vadīja Jānis Celmiņš, Sportacentrs.com vadītājs.