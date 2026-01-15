Rastorgujevs sāk vareni, Latvijas biatlonisti stafeti noslēdz ārpus desmitnieka
Latvijas biatlonisti Andrejs Rastorgujevs, Renārs Birkentāls, Aleksandrs Patrijuks un Edgars Mise ceturtdien Rūpoldingā Pasaules kausa biatlonā piektajā posmā 4x7,5 kilometru stafetē ieņēma 13. vietu.
Uzvaru izcīnīja Francijas biatlonisti Fabjēns Klods, Oskars Lombardo, Kentēns Fijons Majē un Ēriks Pero, kuri ar vienu soda apli un četrām rezerves patronām finišu sasniedza pēc stundas astoņām minūtēm un 58,1 sekundes.
Francija kļuva par līderi pēc pēdējās šaušanas, kad Pero sašāva visus mērķus, kamēr tuvākajiem sekotājiem bija nepieciešama vismaz viena rezerves patrona. Viņš atgriezās trasē pirmais un iekrāja uzreiz septiņu sekunžu pārsvaru.
Otrie, zaudējot 6,2 sekundes, bija Norvēģijas biatlonisti ar septiņām rezerves patronām, bet Vācijas kvartets ar izmantotām piecām rezerves patronām piekāpās 7,9 sekundes un noslēdza labāko trijnieku.
Latvijas biatlonisti kopā izmantoja 12 rezerves patronas un finišā zaudēja uzvarētājiem divas minūtes un 58,9 sekundes.
Rastorgujevs pirmajā ugunslīnijā aizvēra visus mērķus un otrajā šaušanā ieradās kā otrais. Šaušanā stāvus viņam vajadzēja divas rezerves patronas, un pēc tam latvietis atgriezās trasē devītajā vietā, nododot stafeti pēc tam 11. pozīcijā. Pēc pirmā etapa pirmie 12 biatlonisti bija desmit sekunžu robežās.
Otrajā etapā Birkentāls šaušanā guļus izmantoja divas rezerves patronas, bet šaušanā stāvus viņam vajadzēja vēl divas rezerves patronas, Latvijas sportistam pēc tam atgriežoties trasē desmitajā vietā. Līdz stafetes nodošanai Birkentāls atguva trīs pozīcijas, un Patrijuks trešo posmu sāka kā septītais.
Patrijuks trešajā etapā abās ugunslīnijās izmantoja pa divām rezerves patronām, pēc šaušanas stāvus atgriežoties trasē astotajā vietā un atpaliekot no līdera 33 sekundes. Viņš nodeva stafeti Misem 12. vietā.
Noslēdzošajā posmā Mise šaušanā guļus aizvēra visus mērķus, bet šaušanā stāvus viņš zaudēja vienu pozīciju, kamēr lūdza tiesnešiem rezerves patronas, un pēc izmantotām divām rezerves patronām atgriezās trasē 13. vietā, saglabājot to līdz finišam.
Kopvērtējumā līderpozīciju saglabā Norvēģija, kas šosezon uzvarējusi trijās no četrām stafetēm un iekrājusi 345 punktus. Otrā ar 315 punktiem ir Francija un trešā ar 250 - Zviedrija. Latvija, kas nestartēja sezonas pirmajā stafetē, ar 76 punktiem ir 21. vietā.
Latvijas biatlonisti šosezon stafetē startējuši divas reizes, pirmajā no tām ieņemot 22. vietu, bet pagājušajā nedēļā izcīnot 12. pozīciju, lai gan vienubrīd bija labāko sešinieka pozīcijās.
Olimpiskajās spēlēs startēs Baiba Bendika, Estere Volfa, Sanita Buliņa, Annija Keita Sabule, Andrejs Rastorgujevs, Renārs Birkentāls, Rihards Lozbers un Edgars Mise.
Pasaules kausa sacensībās šosezon ir deviņi posmi. Pēc tam būs posms Čehijas pilsētā Nove Mesto. No 8. līdz 21. februārim biatlonisti startēs olimpiskajās spēlēs Itālijā, bet martā notiks vēl trīs Pasaules kausa posmi Kontiolahti, Otepē un Holmenkollenā.