Naktī sēdēja pie kanāla uz soliņa: zināma jauna informācija par bojāgājušās 17 gadus vecās Evelīnas pazušanas apstākļiem
Satraukums par Evelīnu radās naktī pēc 13. marta, kad viņa pirms ballītes bija sazinājusies ar vecākiem, bet pēc pasākuma pamešanas, īsi pirms pusnakts nebija sazvanāma, vēsta Latvijas Televīzija.
Policija izsludināja pusaudzi meklēšanā un drīz vien arī tika uzzināts, ka meitene redzama pilsētas novērošanas kamerās pie Tirdzniecības kanāla. Policija šos video medijiem neizsniedz, taču zināms, ka kamerās redzams, ka Evelīna naktī sēž pie kanāla uz soliņa, tad iziet no redzesloka un pēc brīža jau redzama ūdenī.
"TV Kurzeme" rīcībā esošā neoficiālā informācija liecina, ka, iespējams, pusaudze bijusi reibumā. Pēc četru dienu meklēšanas meitenes līķis atrasts.
"Ostas darbinieki ūdenī pamanīja cilvēka līķi. VUGD amatpersonas izcēla līķi no ūdens, tas atpazīts kā 17 gadus vecā bezvēsts prombūtnē esošā jauniete. Valsts policija turpina izmeklēšanu sāktajā kriminālprocesā, un tiks nozīmētas ekspertīzes, lai noteiktu jaunietes nāves iemeslu," informē likumsargi.
Meitenes mamma jau naktī uz pirmdienu dalījās ar skumjo vēsti, ka viņas bērns ir gājis bojā. Evelīna mācījas Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolā tekstila nozarē. Skolā valda šoks.
"Evelīna bija ļoti jauka meitene. Viņai patika tas, ko viņa mācījās, tas, ko viņa taisīja. It īpaši pēdējā laikā. Tiešām bija prieks ar viņu sastrādāties. Esmu ļoti lielā šokā un neizpratnē, jo pagājušajā ceturtdienā viņa man vēl jautāja par materiāliem, kas pirmdien uz meistarklasi jāņem," stāsta vidusskolas pedagoģe Laura Dzērve.
Neoficiāli izskanējis, ka meitene, iespējams, bijusi draugu kompānijā, kurā pirms pus gada jau notikusi cita traģēdija. Pašnāvību veica meitene. Netieši uz to norāda arī Evelīnas paziņa, kura nevēlējās atklāt savu vārdu.