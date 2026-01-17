Roberts Uldriķis atkopies no ceļgala traumas.
Šodien 09:36
Pēc teju gada izlaišanas Roberts Uldriķis debitē Vācijas otrajā bundeslīgā
Latvijas futbola izlases uzbrucējs Roberts Uldriķis piektdien aizvadīja savu pirmo oficiālo spēli kopš februāra beigām un Bīlefeldes "Arminia" komandas rindās debitēja Vācijas otrajā bundeslīgā.
"Arminia" viesos ar rezultātu 0:1 (0:0) zaudēja "Dusseldorf" futbolistiem.
Uldriķis uz "Arminia" komandu pārcēlās pērn janvārī, bet nākamajā mēnesī sarāva ceļgala krusteniskās saites. Šajā laikā Bīlefeldes vienība atgriezās Vācijas pēc spēka otrajā līgā.
Piektdien Uldriķis devās laukumā uz maiņu spēles 83. minūtē. Trīs minūtes vēlāk pēc stūra sitiena Sedriks Itens ar galvu guva spēles vienīgos vārtus, uzvarot gaisa divcīņā ar Uldriķi.
"Arminia" ar 19 punktiem 18 spēlēs ieņem 16. vietu 18 komandu konkurencē.