Bendika arī ar piecām kļūdām ievērojami pakāpjas iedzīšanā un nopelna vērtīgus punktus
Latvijas biatloniste Baiba Bendika svētdien Oberhofā Pasaules kausa biatlonā ceturtajā posmā izcīnīja 36. vietu desmit kilometru iedzīšanā, pakāpjoties par 14 pozīcijām.
Tāpat kā sprintā, arī iedzīšanā nepārspēta bija zviedriete Elvīra Ēberga, kura pieļāva vienu kļūdu šaušanā un finišēja 31 minūtē un 38,5 sekundēs. Somiete Sūvi Minkinena, kura sprintā bija otrā, arī mēroja vienu soda apli un uzvarētājai zaudēja 16,6 sekundes. Trešā bija uzvarētājas māsa Hanna Ēberga, kura, neskatoties uz diviem soda apļiem, pakāpās par desmit pozīcijām. No māsas viņa atpalika vienu minūti un 4,5 sekundes.
Labāko trijniekam 11 sekundes zaudēja sprinta trešās vietas ieguvēja francūziete Žilija Simona, kura ugunslīnijā kļūdījās trīs reizes un palika ceturtā. Devītā bija igauniete Regīna Ermitsa, kura otro reizi šosezon finišēja labāko desmitniekā. Bendika šaušanā guļus kļūdījās vienu reizi, bet stāvus - četras reizes. Uzvarētājai latviete zaudēja nepilnas četras minūtes, bet labāko trīsdesmitnieks palika desmit sekunžu attālumā.
Iedzīšanā sezonas līdere ir Minkinena, kura trīs no četriem mačiem finišējusi otrā un iekrājusi 253 punktus, bet vicelīdere ar 206 punktiem ir šodien septītajā vietā finišējusī zviedriete Anna Magnusone. Estere Volfa ar 18 punktiem ir 48., bet Bendika ar pieciem punktiem ieņem 62. pozīciju.
Pasaules kausa kopvērtējumā pēc desmit sacensībām līdere ar 553 punktiem ir francūziete Lū Žanmono, kura svētdien finišēja desmitā, tālāk ar 503 punktiem ir Minkinena, bet trešo vietu ar 487 punktiem ieņem šodien 22. vietā finišējusī norvēģiete Mārene Kirkeide. Bendika ar 54 punktiem ir 42., bet Volfa ar 31 punktu ieņem 59. pozīciju.
Olimpiskajās spēlēs startēs Baiba Bendika, Estere Volfa, Sanita Buliņa, Annija Keita Sabule, Andrejs Rastorgujevs, Renārs Birkentāls, Rihards Lozbers un Edgars Mise.
Pasaules kausa sacensībās šosezon ir deviņi posmi. Nākamais posms arī norisināsies Vācijā, Rūpoldingā, pēc tam būs posms Čehijas pilsētā Nove Mesto. No 8. līdz 21. februārim biatlonisti startēs olimpiskajās spēlēs Itālijā, bet martā notiks vēl trīs Pasaules kausa posmi Kontiolahti, Otepē un Holmenkollenā.