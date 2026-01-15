Vasiļjevs un Kuļišs pēc īsās programmas Eiropas čempionātā daiļslidošanā kvalificējas izvēles programmai
Latvijas sportists Deniss Vasiļjevs ceturtdien Šefīldā Eiropas čempionātā daiļslidošanā pēc īsās programmas atrodas devītajā vietā, bet Fedirs Kuļišs sasniedza 16. labāko rezultātu, abiem Latvijas pārstāvjiem kvalificējoties izvēles programmai.
Īsajā programmā augstāko rezultātu sasniedza Gruzijas daiļslidotājs Nika Egadze, kura sniegums tika novērtēts ar 91,28 punktiem. Otro un trešo vietu ieņem igauņi Aleksandrs un Mihails Selevko, iekrājot attiecīgi 88,71 un 88,28 punktus.
Vasiļjevs par sniegumu īsajā programmā saņēma 77,80 punktus, kas deva devīto pozīciju.
Savukārt Kuļišs, kuram augstvērtīgāku rezultātu sasniegt liedza neliels kritiens, īsajā programmā tika novērtēts ar 68,52 punktiem, un viņš ierindojas 16. pozīcijā 29 sportistu konkurencē.
Sestdien gaidāmajai izvēles programmai kvalificējās 24 no 29 sportistiem.
2022. gadā pirms Pekinas olimpiskajām spēlēm Vasiļjevs izcīnīja bronzas medaļu, kas ir Latvijai vienīgā godalga Eiropas čempionātos. Nākamajās meistarsacīkstēs viņš bija piektais, turpmākajās divās sestais.
Vasiļjevam šis ir desmitais Eiropas čempionāts, bet Ukrainā dzimušajam Kuļišam meistarsacīkstēs startē trešo reizi. 2024. gadā viņš bija 29., bet pērn 14. vietā. Šogad viņš pirmo reizi startē kā Latvijas pilsonis.
Eiropas čempionāts Šefīldā norisināsies līdz sestdienai. Sieviešu sacensībās startēja Nikola Fomčenkova.