Latvijā aizvadīts līdz šim vērienīgākais BAZARA 0 cīņu šovs
Sestdien, 10. janvārī, Xiaomi Arēnā notika BAZARA 0 Fight Club III — līdz šim vērienīgākais šāda formāta profesionālo cīņu sporta ...
FOTO, VIDEO: Rozentāls ar nokautu uzvar Zuti, kurš pēc zaudējuma kritizē organizatorus
Sestdien, 10. janvārī, Xiaomi Arēnā tika aizvadīts vērienīgs cīņu sporta šovs, kura centrālajā duelī Francis Rozentāls ar nokautu pārliecinoši uzvarēja Kristapu Zuti. Tikmēr kikboksa cīņā Zaurs Džavadovs pēc punktiem bija pārāks pār Kristapu Zīli.
Galvenās cīņas ietvēra attiecību skaidrošanu starp pašmāju šovmeni Kristapu Zuti un bokseri Franci Rozentālu, cīņu par “BAZARA 0 Fight Club” Pound-for-Pound kikboksa čempiona jostu starp Latvijas kikboksa leģendām Zauru Džavadovu un Kristapu Zīli, kā arī smagsvaru dueli starp Arturu Skabarnieku un Kventinu “Ruskov” Domingosu. Šovā piedalījās arī Latvijas bijušais WBO Eiropas čempions boksā Ričards Bolotņiks, ADCC pasaules čempions Hasans Mežijevs, brāļi Aukštikalni un citi sportisti.
Neskatoties uz to, ka Francis Rozentāls parasti cīnās vieglākā svarā nekā Kristaps Zutis, šajā duelī abi sportisti tikās līdz 95 kilogramu limitam, bet cīņa bija paredzēta trīs raundos.
Skatītāju uzmanību Rozentāls piesaistīja jau pirms pirmā sitiena – viņa iznākšana “Xiaomi Arena” izvērtās par iespaidīgu priekšnesumu, nolaižoties no arēnas augšas pa trosi un ringā dodoties pasaulslavenā WWE cīkstoņa Šona Maiklsa stilā, skanot dziesmai “Sexy Boy”.
Tomēr Rozentāls savu pārliecību apliecināja ne tikai ar šovu. Ringā viņš demonstrēja pārliecinošu sniegumu un otrajā raundā ar nokautu pielika punktu cīņai, skaidri parādot savu pārākumu pār Zuti.
Pēc piedzīvotā zaudējuma pret Franci Rozentālu Kristaps Zutis savā “Instagram” kontā asi kritizēja cīņas organizatorus “Bazara 0 Fight Club”, pārmetot viņiem solījumu nepildīšanu. Zutis norādīja, ka līgumā bijuši divi būtiski punkti — revanšs un honorārs izpārdotas arēnas gadījumā — kuru dēļ viņš, būdams savainots, tomēr devies ringā. “Es kāpu ringā ar traumu, tās nav atmazkas, bet jūs sevi saucat par ‘Bazāra 0’ — kāds vispār var būt bazars par vienošanās pildīšanu?” rakstīja Zutis, piebilstot, ka, neskatoties uz sitieniem pakausī un traumu, viņš cīnījies, jo “nem*ž”, taču sagaida, lai organizatori pildītu savus solījumus.
Savukārt kikboksa duelī starp diviem Latvijas vadošajiem cīkstoņiem Zaurs Džavadovs pēc punktiem pārspēja Kristapu Zīli. Tikmēr Ričards Bolotņiks ar tiesnešu lēmumu atzina brazīlieša Džoiltona Luterbaha pārākumu. Vakara gaitā Madars Bertholds-Fleminas punktos uzvarēja Raivo Aukštikalni, savukārt Artūra Skabarnieka cīņa ar francūzi Kventēnu Domingosu tika pārtraukta jau sākumā pretinieka traumas dēļ un noslēdzās bez rezultāta.
BAZARA 0 komanda jau iepriekš bija pierādījusi savas spējas ar pirmajiem diviem šoviem. 2025. gada 8. maijā notikušajā BAZARA 0 Fight Club II tika aizvadītas 10 hibrīdnoteikumu cīņas būrī, savukārt trešajā šovā skatītājiem tika piedāvāta paplašināta 12 pāru programma.
BAZARA 0 dibinātājs Danils Vesņenoks jau iepriekš uzsvēra, ka viņa ilgtermiņa mērķis ir Latvijā izveidot augstākā līmeņa cīņu sporta šovu.
BAZARA 0 Fight Club III oficiālā svēršanās – spriedze pirms lielā cīņu vakara
Piektdien, 9. janvārī, notika BAZARA 0 Fight Club III oficiālā svēršanās, kas iezīmēja gaidāmā cīņu vakara noslēdzošo posmu pirms sportistu ...