Novājinātā Latvijas izlase grauj Lielbritāniju un nodrošina vietu Eiropas čempionāta kvalifikācijas turnīrā
Latvijas vīriešu handbola izlase svētdien Jelgavā nodrošināja vietu 2028. gada Eiropas čempionāta kvalifikācijā.
Latvijas izlase priekškvalifikācijas atbildes spēlē ar 40:25 (18:11) pārspēja Lielbritānijas handbolistus un divu maču summā uzvarēja ar 75:52. Latviešiem rezultatīvākais ar desmit gūtiem vārtiem bija Valdis Kalniņš, kurš izpildīja 12 metienus pa vārtiem, septiņus no astoņiem metieniem realizēja Mārtiņš Misulis, bet visos piecos metienos precīzs bija Ričards Juzups.
Lielbritānijai pa septiņiem vārtiem guva Fransisko Pereira un Luiss Daniels Kristijs.
Trešdien aizvadītajā spēlē Notingemā Latvijas valstsvienība bija pārāka ar 35:27.
Latvijas izlases galvenais treneris Margots Valkovskis kandidātu sarakstā iekļāvis 19 spēlētājus, no kuriem deviņi spēlē ārvalstu klubos. Izbraukuma spēlē Latvijas izlasei nepalīdzēja Dainis Krištopāns, kurš devās laukumā tikai atbildes mačā.
Savainojumu dēļ izlasei šajā sabraukumā nepievienojās Jānis Pāvels Valkovskis, Ņikita Pančenko, Artūrs Kuģis, Andis Bors, Renārs Grebeņņikovs, Nils Kreicbergs, Intars Jomants, Raivis Gorbunovs un Elgars Kušners.
2028. gada Eiropas čempionāts norisināsies Portugālē, Spānijā un Šveicē.
Latvijas izlases kandidātu saraksts:
vārtsargi - Ritvars Putra (Dobeles "Tenax"), Niks Lagzda ("Chenois Geneve", Šveice), Kristers Vāvere (ASK/MSĢ), Uvis Mikāls ("Vaiņode");
laukuma spēlētāji - Dainis Krištopāns ("Melsungen", Vācija), Leonards Valkovskis ("2000 Coburg", Vācija), Ralfs Geislers (Bīlefeldas TSG A-H, Vācija), Jevgeņijs Rogonovs ("Villa de Aranda", Spānija), Rauls Erlends Serafimovičs ("Steffisburg", Šveice), Arza Brunis Butans (Ženēvas "Chenois", Šveice), Endijs Kušners ("Hordur Isafjordur", Islande), Artūrs Meikšāns (Pelvas "Serviti", Igaunija), Emīls Kurzemnieks, Ričards Juzups, Kristers Suharevs, Mārtiņš Misulis (visi - Dobeles "Tenax"), Valdis Kalniņš, Krists Vidzis (abi - ASK/MSĢ), Einārs Borisovs ("Latgols").