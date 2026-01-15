Jaunais futbola fans kļūst par interneta sensāciju, novēlot zaudētāju komandas trenerim cept burgerus vietējā “McDonald’s”
Pēc amerikāņu futbola komandas “Philadelphia Eagles” izstāšanās no NFL izslēgšanas spēlēm sociālajos tīklos negaidīti par galveno varoni kļuva nevis kāds spēlētājs vai treneris, bet gan jauns fans. Video ar zēna emocionālo un pārsteidzoši tiešo reakciju pēc zaudējuma “San Francisco 49ers” komandai strauji izplatījās internetā, padarot viņu par īstu sociālo tīklu zvaigzni.
Pēc “Eagles” zaudējuma ar 19:23 “49ers” komandai, kas pielika punktu viņu cerībām atkārtot pagājušā gada panākumu un vēlreiz kļūt par “Super Bowl” čempioniem, televīzijas kanāla “6ABC Philadelphia” reportiere uzrunāja jaunu fanu vārdā Sems Salvo, kad viņš pameta stadionu.
“Šī bija milzīga vilšanās. Šī spēle bija mana Ziemassvētku dāvana, un es dabūju zaudējumu!” sacīja Salvo. Uz jautājumu, vai viņš būtu labprātāk vēlējies zeķē ogles gabalu, Salvo atbildēja: “Jā, droši vien.”
Jaunais fans sacīja, ka izjūt “divas lietas” un tieši vērsās pret vienu no “Eagles” uzbrucējiem, kā arī komandas uzbrukuma koordinatoru. “Es gribu, lai A. Dž. Brauns sakravā mantas un dodas kaut kur citur,” sacīja Salvo. “Es tevi mīlu, A. Dž., bet tu šādā spēlē nedrīksti nomest šādas piespēles.”
Brauns, kuram ir 28 gadi, spēlē pret “49ers” noķēra tikai trīs piespēles 25 jardu attālumā no astoņiem mēģinājumiem, tostarp vienu bumbu, kas izslīdēja cauri viņa pirkstiem izšķirošā trešajā mēģinājumā spēles izskaņā.
“Es arī gribu, lai Kevins Patullo cep burgerus, piemēram, vietējā “McDonald’s” vai kaut kur tamlīdzīgi,” par “Eagles” uzbrukuma koordinatoru sacīja Salvo. “Man vienalga.”
Uz jautājumu, kāpēc viņš domā, ka ātrās ēdināšanas darbs varētu būt Patullo nākotnē, Salvo atbildēja: “Kad viņš ir uzbrukuma koordinators, tas ir tā, it kā viņš ceptu burgerus. Vienā puslaikā viņš tos gatavo, bet otrā — tie ir pilnīgi jēli.”
Kamēr fani dziedēja savas sportiskās brūces, “Eagles” atbalstītāji sociālajos tīklos vienojās ap Salvo kā jaunu, tiešu un godīgu balsi. “Šis puika šobrīd ir katrs “Philadelphia Eagles” fans,” komentēja kāds zem video, ko sociālajā tīklā “Facebook” ievietoja reportiere Briana Smita. “Topoša zvaigzne.” Cits rakstīja: “Mazajam jau ir 25 gadu pieredze.”