Miris bijušais "Liepājas metalurga" un Lietuvas futbola izlases treneris Zelkevičs. Viņa vadībā liepājnieki pārtrauca "Skonto" titulu rekordsēriju

Benjamins Zelkevičs (foto: "FK Kauno Žalgiris")
Pirmdien 81 gada vecumā miris bijušais "Liepājas metalurga" futbola komandas treneris Benjamins Zelkevičs, vēsta Lietuvas Futbola federācija.

Liepājas komandu lietuviešu treneris vadīja no 2004. līdz 2007. gadam, un tieši viņa vadībā liepājnieki 2005. gadā pārtrauca sēriju, kurā "Skonto" izcīnīja 14 Latvijas čempionu titulus pēc kārtas.

Trenera karjeras laikā Zelkevičs trīs termiņos vadīja Lietuvas izlasi, kā arī strādāja Lietuvas, Austrijas un Krievijas klubos.

