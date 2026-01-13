Benjamins Zelkevičs (foto: "FK Kauno Žalgiris")
Futbols
Šodien 18:13
Miris bijušais "Liepājas metalurga" un Lietuvas futbola izlases treneris Zelkevičs. Viņa vadībā liepājnieki pārtrauca "Skonto" titulu rekordsēriju
Pirmdien 81 gada vecumā miris bijušais "Liepājas metalurga" futbola komandas treneris Benjamins Zelkevičs, vēsta Lietuvas Futbola federācija.
One of the most prominent figures in Lithuanian football has passed away - former football player and coach Benjaminas Zelkevicius🕯— FK Kauno Žalgiris (@FKKaunoZalgiris) January 13, 2026
On behalf of FK Kauno Zalgiris we express our condolences to his family and loved ones. pic.twitter.com/Cpqasf0dPs
Liepājas komandu lietuviešu treneris vadīja no 2004. līdz 2007. gadam, un tieši viņa vadībā liepājnieki 2005. gadā pārtrauca sēriju, kurā "Skonto" izcīnīja 14 Latvijas čempionu titulus pēc kārtas.
Trenera karjeras laikā Zelkevičs trīs termiņos vadīja Lietuvas izlasi, kā arī strādāja Lietuvas, Austrijas un Krievijas klubos.