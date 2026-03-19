Normunds Rutulis pieķerts dzērumā pie stūres: vai viņa automašīnu nodos Ukrainai?
Valsts policija komentējusi jautājumu par dziedātāja Normunda Rutuļa automašīnas iespējamo konfiskāciju pēc tam, kad viņš tika pieķerts pie stūres smagā alkohola reibumā.
Jau ziņots, ka sestdien, 14. martā, Rīgā notika sadursme starp automašīnām "Mercedes-Benz" un "Cupra", kurā neviena persona necieta, taču viens no automašīnas vadītājiem, dziedātājs Normunds Rutulis, bija sēdies pie stūres ar vairāk nekā divu promiļu alkohola koncentrāciju.
Valsts policija norāda, ka, ņemot vērā konkrēto gadījumu, Rutuļa automašīna netiks konfiscēta, bet gan piedzīta daļēja vai pilna vērtība. Par konkrēto summu, kas tiks piedzīta, lems tiesa.
Tajā pašā laikā jāatgādina, ka Latvija regulāri nodod Ukrainai konfiscētos transportlīdzekļus no dzērājšoferiem un citiem noziedzīgiem pārkāpumiem, sniedzot atbalstu Ukrainas armijai cīņā pret Krievijas agresiju. Tomēr, ņemot vērā, ka Rutuļa automašīna netiek konfiscēta, šis transportlīdzeklis nenonāks Ukrainā.
Krimināllikums par braukšanu dzērumā paredz brīvības atņemšanu līdz vienam gadam vai probācijas uzraudzību, kā arī transportlīdzekļa vadīšanas tiesību atņemšanu uz pieciem gadiem. Lieta par Normunda Rutuļa rīcību šobrīd ir nonākusi prokuratūrā, kur tiks lemts par turpmākajiem soļiem.
Dziedātājs pats savā "Facebook" kontā atvainojās par notikušo un atzina savu vainu, norādot, ka tas ir viņa, vienīgi viņa, lēmums, kas apdraudējis citu drošību.