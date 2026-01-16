Estere Volfa pārliecinoši uzvar IBU junioru kausa sprintā Madonā
Latvijas biatloniste Estere Volfa piektdien Madonā izcīnīja uzvaru Starptautiskās Biatlona savienības (IBU) Junioru kausa posma 7,5 kilometru sprinta sacensībās.
Vēl juniorēm Martīne Djatkoviča bija 12. vietā, Elza Bleidele - 18., Keita Kolna - 34., Jeļizaveta Boroņenko - 36., Enia Kalniņa - 41., bet Laura Alziņa - 43. pozīcijā no 64 biatlonistēm. Tikmēr junioriem desmit kilometru sprintā Rihards Lozbers bija 12. vietā, Daniels Kodaļevs noslēdza pirmo divdesmitnieku, Adrians Māris Šņoriņš un Kristiāns Karlsbergs bija 27. un 28. pozīcijā, Ernests Solovjovs finišēja 33., Rūdolfs Raudziņš - 46., bet Matīss Meirāns bija 50. vietā 79 sportistu konkurencē.
Volfa, kura trešdien sprintā bija otrā, piektdien šāva nekļūdīgi, finišējot 22 minūtēs un 31,5 sekundēs. Otro vietu izcīnīja ukrainiete Tetjana Tarasjuka, kura arī aizvēra visus mērķus, un Volfai zaudēja vienu minūti un 15,2 sekundes. Vēl 45 sekundes lēnāka bija trešo pozīciju guvusī ukrainiete Kesnija Prihodko, kura mēroja vienu soda apli.
Volfai bija arī ātrākais slēpojums distancē, 38 sekundes labāks par otru ātrāko sportisti. Trešā ātrākā bija Bleidele, taču seši soda apļi viņai liedza cīņu par pjedestālu. Tāpat kā Volfa, šaušanā precīza bija arī Kolna, Djatkovičai bija viena kļūda, Alziņai - divas, bet Boroņenko un Kalniņai - pa trīs.
Junioriem uzvarēja horvāts Matija Legovičs, šautuvē kļūdoties vienu reizi un finišējot 25 minūtēs un 10,5 sekundēs. Lozberam bija otrs ātrākais slēpojums trasē, taču trīs soda apļu dēļ viņš no uzvarētāja atpalika vienu minūti un 35,2 sekundes. No pārējiem latviešiem ugunslīnijā Solovjovs kļūdījās vienu reizi, Šņoriņš - divas, Kodaļevs un Karlsbergs - pa trīs, Raudziņš - četras reizes, bet Meirāns - sešas.
Sestdien paredzētas sacensības ar kopēju startu. Latviju IBU Junioru kausa posmā pārstāv 14 sportisti, tostarp olimpiskajā sastāvā iekļautie Estere Volfa un Rihards Lozbers.
Madonas posmā startēs sportisti no Ukrainas, Čehijas, Austrijas, Slovēnijas, Slovākijas, Lietuvas, Lielbritānijas, Bulgārijas, Polijas, Igaunijas, Bosnijas un Hercegovinas, Horvātijas, Ziemeļmaķedonijas, Latvijas, Brazīlijas, ASV, Taivānas un Moldovas.
Latvijas izlases sastāvs IBU junioru kausā Madonā:
Estere Volfa, Elza Bleidele, Laura Alziņa, Martīne Djatkoviča, Enia Kalniņa, Jeļizaveta Boroņenko, Keita Kolna, Rihards Lozbers, Daniels Kodaļevs, Matīss Meirāns, Adrians Māris Šņoriņš, Ernests Solovjovs, Kristiāns Karlsbergs, Rūdolfs Raudziņš.