Latvijas jaunā tenisiste turnīrā Turcijā spēlē kopā ar agresorvalsts pārstāvi
18 gadus vecā tenisiste Daniela Dārta Feldmane pagājušonedēļ un šonedēļ Turcijā notiekošajā Antālijas W-35 tenisa dubultspēļu turnīros spēlē kopā ar agresorvalsts pārstāvi un viņas pārstāvētā organizācija "Teniss Attīstībai" lielus šķēršļus tam nesaredzot.
Starptautiskās Tenisa federācijas (ITF) W-35 turnīrs Turcijas pilsētā Antālijā notika no šī gada 5. līdz 11. janvārim. Bez 18 gadus vecās Danielas Dārtas Feldmanes no Latvijas turnīrā piedalījās arī Adelina Lačinova. Abas turnīrā startēja kā vienspēlēs, tā dubultspēlēs.
Vienspēlēs Lačinova zaudēja pirmajā kārtā, ar 2-6, 4-6 atzīstot ar septīto numuru izsētās bulgārietes Denislavas Gluškovas pārākumu (bulgāriete vēlāk aizspēlējās līdz turnīra pusfinālam). Savukārt Feldmane, kura vienspēļu turnīrā iekļuva pēc organizatoru īpašā ielūguma jeb "wild card", pirmajā kārtā ar 6-0, 6-3 pieveica mājinieci Jarenu Ozenu, bet ceturtdaļfinālā ar 1-6, 3-6 piekāpās jau minētajai Gluškovai (Lačinovas uzvaras gadījumā abas būtu spēlējušas viena pret otru).
Latvijas tenisistes startēja arī dubultspēļu turnīrā, kas arī piesaistījis lielāko uzmanību. Kamēr Lačinova piedalījās turnīrā duetā ar ukrainieti Anastasiju Zapariņuku, tikmēr Feldmane spēlēja kopā ar neitrālo sportisti no Krievijas - Mariju Masjanskaju. Tenisā jau kopš Krievijas iebrukuma Ukrainā visi krievu un baltkrievu tenisisti piedalās zem neitralitātes karoga. Feldmane kopā ar Masjanskaju izstājās pēc pirmās kārtas, ar 3-6, 6-2, 3-10 zaudējot rumānietēm Stefānijai Bojicai/Braienai Szabo, kam vēlāk ceturtdaļfinālā ar 4-6, 6-4, 7-10 zaudēja Lačinova/Zapariņuka.
Abas tenisistes turpinājušas kopā spēlēt arī šonedēļ turpat notiekošajā vēl vienā W-35 turnīrā. Ja pirms nedēļas tika piedzīvots zaudējums pirmajā kārtā, tad šoreiz 55 minūtēs ar 6-1, 6-1 pieveiktas Ustiņina Lekomceva/Tamāra Šramkova.
Šī nav pirmā reize, kad Latvijas tenisistes spēlē kopā ar agresorvalsts sportistēm. 2023. gadā Horbas W-25 turnīra dubultspēlēs kopā ar krievieti Darju Astahovu triumfēja Daniela Vismane (nesen atgriezusies atpakaļ tenisā pēc traumas sadziedēšanas), tā paša gada jūlijā Diāna Marcinkēviča divos ITF turnīros spēlēja kopā gan ar krievu, gan baltkrievu tenisisti, bet Darja Semeņistaja Prāgas W-60 turnīrā piedalījās kopā ar Sofju Lanseri (viņa agrāk pārstāvējusi Krievijas armijas centrālo sporta klubu).
Toreiz nu jau bijušais Latvijas Tenisa savienības (LTS) ģenerālsekretārs Jānis Mellups pauda, ka ar Semeņistaju situācija pārrunāta un viņa turpmāk vairs nav spēlējusi kopā ar agresorvalsts pārstāvēm (kopš 2023. gada tenisiste piedzīvo nozīmīgu progresu un ir sasniegusi "Australian Open" pamatturnīru), savukārt ar Vismani vēl bija plānotas pārrunas.
Jāmin, ka 18 gadus vecās Feldmanes spēlēšana kopā ar agresorvalsts sportisti nav nepamanīta. Tā, piemēram, no kāda anonīma lietotāja ir redzama ievietota sūdzība portālā "sūdzības.lv". "4.01.2026 uz TENISS ATTĪSTĪBAI oficiālo numuru tika nosūtīta vēstule: “Antaljas W35 turnīrā jūsu spēlētāja Feldmane pieteikta pārī ar agresorvalsts tenisisti. Lūdzu, kaut ko dariet, lai viņas nespēlētu vienā pārī!” 5.01.2026 tika saņemta nekaunīga atbilde no AGRESORA ATBALSTĪTĀJA: “Skaudībai nav robežu. Vai nē? Bumerangs jau ceļā. Gaidi!” Taisās turpināt atbalstīt agresorvalsti arī šajā nedēļā," teikts sūdzības tekstā.
"Teniss Attīstībai" izveidots 2025. gadā, projekta izveidotājiem esot Artūram Raudziņam un Rolandam Rembergam, teikts organizācijas mājaslapā, kurā pie audzēknēm bez Feldmanes norādītas arī Elza Tomase, Marina Markina, Marija Lauva un Anna Azarova. WTA rangā Feldmane ieņem 1101. vietu.