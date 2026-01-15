Pēdējā gaitā pavadīta basketbola leģenda Uļjana Semjonova. 15.01.2025.
Publiska atvadīšanās no Semjonovas notika Rīgas Latviešu biedrības nama Lielajā zālē. Semjonova apbedīta Rīgas 1. Meža kapos.
Rīgas Latviešu biedrības namā pēdējā gaitā pavadīta basketbola leģenda Uļjana Semjonova. FOTO
Šodien Rīgā notika atvadīšanās Latvijas un pasaules basketbola leģendas Uļjanas Semjonovas. Viņa aizgāja aizsaulē 8. janvārī 73 gadu vecumā.
Publiska atvadīšanās no Semjonovas notika Rīgas Latviešu biedrības nama Lielajā zālē, pēc tam viņa apbedīta Rīgas 1. Meža kapos.
Semjonova no 1968. līdz 1987. gadam bija Rīgas TTT komandas un Latvijas izlases līdere - vienpadsmitkārtēja Eiropas čempionu kausa un Liliānas Ronketi Eiropas kausa ieguvēja, četrkārtēja Tautu spartakiādes čempione.
Spēlējot Padomju Savienības izlasē, viņa bija divkārtēja olimpiskā, trīskārtēja pasaules un desmitkārtēja Eiropas čempione. 1993. gadā kā pirmā eiropiete uzņemta Pasaules basketbola Slavas zālē Springfīldā, 1999. gadā - Sieviešu basketbola Slavas zālē, 2007. gadā - FIBA Slavas zālē.
Leģendārā basketboliste Uļjana Semjonova fotogrāfijās
Leģendārā basketboliste Uļjana Semjonova fotogrāfijās.
Pēc sportistes karjeras beigām Semjonova izveidoja un ilgus gadus vadīja Latvijas Olimpiešu sociālo fondu, organizējot dažāda veida palīdzību sporta veterāniem.
Semjonova dzimusi 1952. gada 9. martā un bērnību pavadījusi vecāku mājās Daugavpils rajona Medumos.