Džeimss tuvu "triple-double" rezultatīvā uzvarā pār "Hawks"; Porziņģis turpina nespēlēt
Atlantas "Hawks" bez Kristapa Porziņģa ierindā svētdien Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) spēlē viesos piekāpās Losandželosas "Lakers" komandai.
"Lakers" savā laukumā bija pārāki ar 141:116 (37:30, 44:30, 21:26, 39:30), pārtraucot trīs zaudējumu sēriju. Savukārt Atlantai pārtrūka trīs uzvaru virkne.
Atlantas komandas rindās rezultatīvākais ar 26 gūtajiem punktiem bija Nikeils Aleksandrs-Volkers, 25 punktus guva Kristians Džeimss Makolums, bet 19 - Korijs Kisperts.
Uzvarētāju sastāvā tuvu "triple doble" bija Lebrons Džeimss, kurš sakrāja 31 punktu, deviņas atlēkušās bumbas zem groziem un desmit rezultatīvas piespēles. Vēl mājiniekiem ar 27 punktiem un 12 rezultatīvām piespēlēm izcēlās Luka Dončičs, bet 17+18 savā kontā ierakstīja Deandre Eitons.
Porziņģis izlaida trešo maču pēc kārtas Ahilleja cīpslas iekaisuma dēļ. Sezonas laikā, kurā latvietis nav daudz spēlējis (laukumā devies tikai 17 spēlēs), viņš iesaistīts baumās par maiņas darījumu. Runas pieklusināt mēģinājis Atlantas "Hawks" ģenerālmenedžeris Onsi Salehs. "Mēs turpinām izvērtēt situāciju. Zinu, ka Kristaps ilgu laiku bijis ārpus ierindas, taču jūtamies labi par viņa atgriešanos. Cita lieta - ja Porziņģis neizkristu no ierindas, tad neredzētu, uz ko spējīgi Asa Ņūvels un Muhamadū Gueje. Mums patīk esošie garie spēlētāji. Sezonā atlikusi vēl 41 spēle, kas ir garš periods, lai visu saprastu. Mēs nemeklējam ātru risinājumu. Kad Kristaps ir spēlējis, esam bijuši sajūsmināti par redzēto."
"Hawks" ar 20 uzvarām 42 spēlēs Austrumu konferences turnīra tabulā atrodas devītajā vietā un nākamo spēli aizvadīs piektdienas rītā pēc Latvijas laika, kad viesos tiksies ar Portlendas "Trail Blazers" komandu.