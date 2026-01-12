44 gadu vecumā mūžībā devies regbija spēlētājs Mārcis Kreicbergs
Svētdien, 11. janvārī, mūžībā devies regbija spēlētājs Mārcis Kreicbergs (1981-2026), kurš ilgstoši pārstāvēja komandu "Miesnieki".
"Regbiju Mārcis sāka spēlēt 1997. gadā un strauji kļuva par stabilu vērtību gan "Miesnieku" komandā, gan Latvijas izlasē. Spēks un cīņasspars raksturoja Mārci regbija laukumā, tādēļ uz viņu varēja paļauties jebkurā spēles situācijā. Ne velti regbija sabiedrība Mārci sauc par mašīnu," ziņo komanda.
"Arī pēc sportista karjeras noslēguma Mārcis iesaistījās kluba darbībā un neliedza savu padomu jaunākiem biedriem, būdams īsts regbija un kluba patriots, kā arī labs Draugs ar plašu sirdi un lielo burtu."
"Mārci, tu mums pietrūksi! Atmiņas par tevi un tevis paveikto nekur neizzudīs – tās dzīvos vēl ilgi mūsu sirdīs un kluba vēsturē! Izsakām visdziļāko līdzjūtību brālim Guntaram, mammai Ingrīdai, citiem Mārča radiem, draugiem un līdzgaitniekiem," līdzjūtību pauž komanda.