Pirmo reizi NHL vēsturē vienā vārtu guvumā piedalījušies divi Latvijas hokejisti
Latvijas aizsargs Uvis Balinskis piektdien guva vārtus pēc Sanda Vilmaņa rezultatīvas piespēles Nacionālās hokeja līgas (NHL) spēlē, kurā viņu pārstāvētā Floridas "Panthers" komanda tomēr cieta zaudējumu.
Pirmo reizi NHL vēsturē vienā vārtu guvumā piedalījušies divi Latvijas hokejisti."Panthers" viesos ar rezultātu 1:9 (0:1, 1:2, 0:6) piekāpās Karolīnas "Hurricanes".
Otrā perioda otrajā minūtē Balinskis aizsardzības zonā iesāka uzbrukumu, piespēlējot Vilmanim, kurš devās pāri laukumam un pāradresēja ripu Mekijam Samoskevičam. Cīņā ar pretiniekiem Samoskevičs centās noturēt ripu zonā, kur ieslidoja Balinskis un ar metienu bez ripas apstādināšanas panāca 1:1.
NHL debitants Vilmanis aizvadīja savu trešo spēli NHL un tika pie pirmā rezultativitātes punkta. Balinskim šajā sezonā 37 mačos ir divi vārti un septiņas rezultatīvas piespēles.
Balinskis laukumā pavadīja 21 minūti un 31 sekundi, izpildīja divus metienus pa vārtiem, bloķēja vienu metienu un zaudēja vienu ripu. Balinska lietderības koeficients bija -1.
Vilmanis spēlēja 13 minūtes un 40 sekundes, vienreiz meta pa vārtiem, bloķēja vienu metienu, zaudēja vienu ripu un pielietoja vienu spēka paņēmienu, statistikā atzīmējoties arī ar negatīvu lietderības koeficientu -2.
"Hurricanes" komandā ar "hat-trick" un rezultatīvu piespēli izcēlās Nikolajs Ēlerss, divi gūti vārti bija Teiloram Holam, vārtus guva un divas rezultatīvas piespēles atdeva Marks Jankovskis, tāpat viesus pārspēja Aleksandrs Ņikišins, Andrejs Svečņikovs un Ēriks Robinsons.
Austrumu konferencē "Panthers" ar 51 punktu 46 spēlēs ieņem 12. vietu, bet "Hurricanes" ar 62 punktiem 48 mačos ir vicelīdere.